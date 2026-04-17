Lebensberatungsstelle Koblenz veröffentlicht Jahresbericht

Koblenz – Die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Trier in der Koblenzer Hohenzollernstraße 132 bietet ein verlässliches, professionelles und kostenloses Angebot für alle Hilfesuchenden. Laut des kürzlich veröffentlichten Jahresberichts wurden dort im vergangen Jahr 937 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beraten. Weitere 211 Personen nahmen an Angeboten wie Elternkursen, Weiterbildungen und offenen Sprechstunden teil.

Wie in den Jahren zuvor waren auch 2025 Konflikte in der Partnerschaft der Eltern sowie Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten die Hauptanmeldegründe von Familien im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Bei den erwachsenen Ratsuchenden standen vor allem Kommunikations- und Interaktionsprobleme im Vordergrund der Beratung. Zunehmend bedeutsam wurden auch Anmeldungen im Zusammenhang mit Stress und Überbelastung.

Begleitende Haltung von Bedeutung

Ein besonderes Thema in den Beratungen war der Umgang mit digitalen Medien. Klare Regeln können auch hier Orientierung geben, ersetzen jedoch nicht das Gespräch über mediale Inhalte, digitale Erfahrungen und mögliche Belastungen. In der Beratung zeigt sich häufig, dass rein restriktive Maßnahmen kurzfristig entlastend wirken, langfristig jedoch dazu führen können, dass Jugendliche belastende digitale Erfahrungen verbergen, statt sie mitzuteilen. Laut Jahresbericht ist daher eine begleitende Haltung wichtig: Interesse zeigen, zuhören, ernstnehmen und gemeinsam reflektieren. Dabei benötigen Eltern oftmals ebenso Unterstützung wie Jugendliche. Hierzu bietet die Lebensberatungsstelle Vortrags- und Elternabende unter dem Titel „Smart im Netz – Mediennutzung in Familien im Focus“ zur Orientierung und Hilfe an.

Neben der persönlichen Beratung gibt es die Möglichkeit der Telefon-, Video- und Onlineberatung. Seit Januar 2026 gibt es zusätzlich eine Außenstelle im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein, wo Ratsuchende ein wohnortnahes Beratungsangebot in Anspruch nehmen können.

Träger der Lebensberatung Koblenz ist das Bistum Trier, das im zurückliegenden Jahr rund 3,49 Mio. Euro für seine 20 Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufgewendet hat. Mit 10.595 Beratungsleistungen wurden im vergangen Jahr 22.855 Personen erreicht. Für die Ratsuchenden ist die Hilfe kostenfrei. Die Lebensberatungsstelle Koblenz ist von Montag bis Donnerstag (10 bis 17 Uhr) sowie freitags (10 bis 14 Uhr) telefonisch unter Tel.: 0261-37531 oder per Mail sekretariat.lb.koblenz@bistum-trier.de für Terminabsprachen erreichbar.

Wer die Arbeit der Lebensberatungsstelle Koblenz unterstützen möchte, kann dies tun per Spende an Stiftung Lebensberatung im Bistum Trier, IBAN: DE44 3706 0193 3017 0200 12, Konto: 301 7020 012, BLZ: 370 601 93 Pax-Bank Trier, Verwendungszweck Lebensberatung Koblenz. (red)