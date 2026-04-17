Der bundesweite Vereinswettbewerb für gesellschaftliches Engagement

Rhein-Ahr-Eifel-Mosel, 15. April 2026 – Die Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) rufen Sportvereine zur Teilnahme am bundesweiten Vereinswettbewerb „Sterne des Sports“ auf. Ab sofort können sich engagierte Vereine bewerben und ihre gesellschaftliche Arbeit würdigen lassen. Die VR Bank RheinAhrEifel eG unterstützt diesen Wettbewerb als starker Partner für die Region.

Engagement wird belohnt

Mit „Sterne des Sports“ werden Sportvereine für ihr außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Der Wettbewerb würdigt Vereine, die über den reinen Sportbetrieb hinaus einen wertvollen Beitrag für die Menschen in ihrer Region leisten – unabhängig davon, ob sie sich in den Bereichen Gesundheit, Inklusion, Umweltschutz oder Vereinsentwicklung engagieren.

Attraktive Prämierungen:

Jede eingereichte Bewerbung wird mit 250 Euro prämiert

Die Siegprämie beträgt 14.000 Euro

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2026

Wer kann sich bewerben?

Gesucht werden Sportvereine, die mit ihrem Engagement zeigen, dass Sport mehr ist als nur Wettkampf und Leistung. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie trägt unser Verein zur Verbesserung der Lebensqualität in unserer Gemeinschaft bei?

Jetzt bewerben!

Interessierte Sportvereine sind eingeladen, sich bis zum 30. Juni 2026 zu bewerben. Weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen finden Sie unter https://www.vr-rheinahreifel.de/meine-bank/engagement/sterne-des-sports.html.

Die VR Bank RheinAhrEifel eG freut sich auf Bewerbungen von engagierten Vereinen aus der Region und unterstützt damit die Auszeichnung von Sportvereinen, die gesellschaftliche Verantwortung leben.

Über die VR Bank RheinAhrEifel eG

Die VR Bank RheinAhrEifel eG ist der genossenschaftliche und leistungsstarke Finanzpartner für mehr als 200.000 Kundinnen und Kunden in der Region Rhein-Ahr-Eifel-Mosel. Hauptsitz der Genossenschaft ist Koblenz, Verwaltungssitze sind Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mayen und Neuwied. Das Geschäftsgebiet der Bank erstreckt sich vom Rhein bei Rheinbreitbach bis nach Treis-Karden an der Mosel und von Oberstadtfeld in der Vulkaneifel bis Koblenz-Arenberg. Die Regionalbank gehört den rund 142.000 Bankeigentümerinnen und Bankeigentümern. Sie machen die Bank zu einer der mitgliederstärksten Organisationen in Rheinland-Pfalz. Dadurch kommt ihr eine besondere Verantwortung für die Wirtschaftsregion zu: Anspruch der Bank ist es, unter dem Motto „Wir sind Heimat“, die regionale Wirtschaft im Sinne ihrer Mitglieder kontinuierlich zu stärken. Bei einer Bilanzsumme von 7,2 Milliarden Euro verwaltet die Genossenschaft ein Kundenwertvolumen von rund 15,5 Milliarden Euro. Das Finanzinstitut beschäftigt 955 Mitarbeitende, davon 87 Auszubildende. (Stand: 31. Dezember 2025)

Mehr unter: www.vr-rheinahreifel.de