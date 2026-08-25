Am Donnerstag, 3. September, veranstaltet das Netzwerk Teilhabe für den Landkreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz einen Aktionsnachmittag auf dem Kapuzinerplatz in Koblenz-Ehrenbreitstein. Anlass ist der Zieleinlauf der Euro-Tandem-Tour 2026, die an diesem Tag im Rahmen ihrer fünften Etappe von Bonn nach Koblenz in der Stadt erwartet wird. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der Behindertenbeauftragten der Stadt Koblenz, Katharina Kubitza.

Von 15 bis 18 Uhr informieren Organisationen, Institutionen und Vereine über ihre Angebote und laden mit verschiedenen Aktionen zum Austausch und Mitmachen ein. Unter anderem wird bei der Mitmachaktion von „Raum für dich©“ ein Fahrrad als zentrales taktiles Kunstwerk mit Bändern und Schleifen gestaltet. Zudem erhalten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich über Inklusionsprojekte in der Region zu informieren, mit Akteurinnen und Akteuren ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.

Ein besonderer Höhepunkt wird gegen 17 Uhr der Empfang der Teilnehmenden der Euro-Tandem-Tour 2026 sein. Das Netzwerk Teilhabe möchte die Radlerinnen und Radler in Koblenz mit einem herzlichen Empfang, Applaus und guter Stimmung willkommen heißen.

Das Netzwerk Teilhabe freut sich auch hierbei über viele unterstützende Besucherinnen und Besucher. Gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort will das Netzwerk Teilhabe ein deutliches Signal setzen: Inklusion geht alle an und beginnt vor Ort – im Austausch, im Miteinander und durch das Bewusstsein für Barrieren und Chancen im Alltag. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich aktiv einzubringen und Teil des Netzwerks zu werden.

Die Euro-Tandem-Tour 2026 ist ein sportliches Inklusionsprojekt der HEM-Schwerger-Stiftung von, mit und für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Im Rahmen einer siebentägigen Tour legen die Teilnehmenden mit 23 Tandems, Einzelrädern und drei Begleitfahrzeugen rund 780 Kilometer durch Hessen, NRW und Rheinland-Pfalz zurück. Die Etappe nach Koblenz ist Teil dieses gemeinsamen Engagements für mehr Sichtbarkeit, Barrierefreiheit und gelebte Inklusion.

Das Netzwerk Teilhabe ist ein Zusammenschluss von Menschen mit Behinderungen in der Netzwerkregion und jener Menschen, die sich mit ihnen verbunden fühlen. Es setzt sich dafür ein, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zu fördern, den Dialog stärken und den Zugang zu Informationen erleichtern.