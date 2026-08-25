Tierische Kunstwerke aus Ton gestalten

Lahnstein. Formen, gestalten und der eigenen Kreativität freien Lauf lassen: Im September startet im Jugendkulturzentrum Lahnstein ein neuer Keramikkurs für Kinder von 8 bis 12 Jahren.

Im Mittelpunkt der insgesamt acht Kurseinheiten stehen Tierfiguren. Unter Anleitung der Keramikgestalterin und Künstlerin Eva-Maria Bexten lernen die Kinder den Werkstoff Ton kennen und können Schritt für Schritt eigene Arbeiten entwickeln.

Zum Abschluss werden die entstandenen Arbeiten am 25. November in einer kleinen Ausstellung präsentiert, bevor die Kinder ihre Kunstwerke mit nach Hause nehmen können.

Der Kurs findet am 16., 23. und 30. September, 21. und 28. Oktober sowie 4., 11. und 18. November jeweils von 17.00 bis 18.30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 90 Euro inklusive Material und Brennkosten.

Anmeldungen nimmt das JUKZ unter 02621 914-601 oder -602 sowie per E-Mail an jukz@lahnstein.de entgegen.

Das vollständige Programm mit allen Angeboten im zweiten Halbjahr 2026 findet sich auf der Website der Stadt Lahnstein unter www.lahnstein.de/jukz.

Bildunterzeile:

Beim Keramikkurs im Jugendkulturzentrum Lahnstein wird kreativ mit Ton gearbeitet. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)