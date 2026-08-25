Comic rund um die Festung Ehrenbreitstein für Kinder und Jugendliche erschienen

Mit „Die wunderbare Reise des Soldaten Pollux“ hat Adèle Brogniart im Rahmen ihres Freiweilligen Sozialen Jahres im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein einen wunderschönen und lehrreichen Comic als eigenständiges Projekt initiiert. Damit hat die Französin vor ihrer Rückkehr in die Heimat ein bleibendes kulturpädagogisches Printprodukt erstellt. Der 40-seitige Comic handelt von einer Kindergruppe, die auf der Festung überraschende Abenteuer mit einem echten römischen Soldaten erlebt und dabei viel rund um die Geschichte der Festung, aber auch dem römischen Rheinland-Pfalz erfahren. Die lehrreichen Inhalte sind in Zusammenarbeit mit den Expertinnen und Experten der GDKE in die Publikation eingeflossen.

Das nicht-kommerzielle Heft wird zukünftig Teilnehmenden von museums- oder kulturpädagogischen Angeboten im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein kostenfrei ausgehändigt. Auch ist es kostenfrei online abrufbar unter: https://gdke.rlp.de/comic-festung