Der Erweiterungsbau der Grundschule Asterstein ist fertiggestellt und wurde am Freitag, 18. September offiziell übergeben. An der Feier nahmen unter anderem Oberbürgermeister David Langner, Bildungsministerin Dr. Ute Eiling-Hütig, Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider, Architekt Jens J. Ternes sowie Schulleiter Martin Lohmer teil.

Mit dem Erweiterungsbau reagiert die Stadt Koblenz auf den zusätzlichen Raumbedarf der Grundschule Asterstein. Nach dem offiziellen Spatenstich am 25. November 2024 konnten die Bauarbeiten im Frühjahr 2026 weitgehend abgeschlossen werden. Bereits in den Osterferien bezog die Schule die neuen Räumlichkeiten, die seitdem im Schulalltag genutzt werden.

Oberbürgermeister David Langner betonte anlässlich der Einweihung: „Mit dem Erweiterungsbau hat die Grundschule Asterstein den zusätzlichen Platz bekommen, den sie für ihre Schülerinnen und Schüler braucht. Die neuen, flexibel nutzbaren Räume geben der Schule den Spielraum, noch besser auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Gerade als Schwerpunktschule ist das für die individuelle Förderung und das gemeinsame Lernen ein großer Gewinn. Seit den Osterferien bereichern die neuen Räume bereits den Schulalltag. Damit haben wir die Voraussetzungen für zeitgemäßes Lernen weiter verbessert und zugleich einen wichtigen Beitrag für gute Bildung in Koblenz geleistet. Ich freue mich, dass wir den Erweiterungsbau heute offiziell einweihen können.“

Der Neubau erweitert die Schule um zwei Klassenräume, zwei Betreuungsräume und vier Differenzierungsräume. Hinzu kommen eine Bibliothek, ein Mehrzweckraum sowie Räume für Schulleitung und Verwaltung. Moderne Sanitärbereiche sowie ein Aufzug gewährleisten die barrierefreie Nutzung des Gebäudes.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der flexiblen Nutzung der neuen Räume. Durch Trennwände können einzelne Bereiche je nach Bedarf separat genutzt oder miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht unterschiedliche Lern- und Unterrichtsformen sowie die Arbeit in kleineren Lerngruppen. Gerade für die Grundschule Asterstein als Schwerpunktschule, an der Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam lernen, schaffen insbesondere die zusätzlichen Differenzierungsräume weitere Möglichkeiten für eine individuelle Förderung.

Auch die Arbeiten an den Außenanlagen stehen kurz vor dem Abschluss. Da der Erweiterungsbau einen Teil der bisherigen Pausen- und Schulhoffläche beansprucht, wurde die Schulhoffläche in Richtung der Schule am Bienhorntal erweitert und neu gestaltet. In der 39. Kalenderwoche werden noch Tischtennisplatten, Tischkicker sowie Fahrradständer montiert, sodass die Arbeiten an den Außenanlagen bis Ende September vollständig abgeschlossen sein werden.

Bildungsministerin Dr. Ute Eiling-Hütig erklärte: „Mit unserer Förderung von 1,88 Millionen Euro für den Erweiterungsbau schaffen wir eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Unterricht und Schulleben auch künftig in einer guten Umgebung stattfinden können. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Asterstein, aber auch die Lehrkräfte müssen sich wohlfühlen und bestmögliche Arbeitsbedingungen vorfinden, um erfolgreiche Bildungsarbeit zu leisten. Ich bin überzeugt davon, dass sich die funktionalen Lernräume, energieeffizienten Maßnahmen und die zeitgemäße Ausstattung vielfach auszahlen und die Unterrichtsqualität steigern werden. Sie sind ein sichtbares Zeichen dafür, welch hohen Stellenwert Bildung und Schule in Rheinland-Pfalz haben.“

Auch bei Bauweise und Gebäudetechnik standen zeitgemäße und nachhaltige Lösungen im Mittelpunkt. Der Erweiterungsbau wurde als moderner Holzhybridbau realisiert und verfügt über eine weitgehend autarke energetische Ausrichtung. Hierzu tragen unter anderem eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage bei. Ergänzt wird das energetische Konzept durch eine Begrünung der Dachflächen. Bei der Planung spielten darüber hinaus Barrierefreiheit, flexible Nutzungsmöglichkeiten und die Schaffung eines modernen Lernumfeldes eine wichtige Rolle.

Architekt Jens J. Ternes erläuterte in seiner Ansprache: „Mit dem neuen Erweiterungsbau in Holz-Hybridbauweise wollten wir organisatorisch und gestalterisch einen Bildungsstandort schaffen, der sich neuen Lernformen anpassen kann und zugleich nachhaltig, flexibel und zeitgemäß ausgerichtet ist.“

Schulleiter Martin Lohmer hob in seiner Ansprache insbesondere die Vorteile der neuen Räumlichkeiten für die Schulgemeinschaft hervor: „Das Warten hat sich gelohnt. Die neuen räumlichen Möglichkeiten passen hervorragend zu unserem Schulkonzept, das Differenzierung, gemeinsames Lernen und individuelle Förderung miteinander verbindet.“

Die Gesamtkosten für den Erweiterungsbau belaufen sich auf rund 8 Millionen Euro. Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Maßnahme mit insgesamt rund 1,88 Millionen Euro.

Bildunterzeile: Oberbürgermeister David Langner (3.von links), Schulleiter Martin Lohmer (7. von rechts), Bildungsministerin Dr. Ute Eiling-Hütig und Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider (1.von rechts) mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft bei der Schlüsselübergabe an der Grundschule Asterstein. Foto: Felix Gras/ Stadt Koblenz