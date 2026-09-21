Landtag verstärkt Austausch mit jungen Menschen

Der rheinland-pfälzische Landtag entwickelt seine Schulbesuchstage weiter. Fanden diese landesweiten Besuche von Landtagsabgeordneten in weiterführenden Schulen bisher immer rund um den 9. November statt, werden sie nun über ein halbes Schuljahr hinweg möglich sein. Auch das inhaltliche Konzept des Austauschs von Landtagsabgeordneten mit den Schülerinnen und Schülern wird neu strukturiert. Gleichzeitig wird der Landtag beginnend mit dem 9. November für eine ganze Woche seine Türen für Schulen aus ganz Rheinland-Pfalz öffnen. Im Mittelpunkt dieser Themenwoche stehen dabei einschneidende Ereignisse der deutschen Geschichte, insbesondere die Pogromnacht 1938 in Rheinland-Pfalz.

„Studien zeigen uns immer wieder: Junge Menschen wollen mit ihren Anliegen gehört werden, da Politik vor allem auch ihre Zukunft gestaltet. Deshalb zeigen wir: der Landtag steht Euch offen, aber wir kommen auch regelmäßig zu Euch vor Ort in die Schulen, um gemeinsam Lösungen für die Fragen unserer Zeit zu finden“, betonte Landtagspräsident Matthias Lammert. Dadurch, dass die Themenwoche eingeführt und die Schulbesuche in einem neuen Format nun über ein Schulhalbjahr hinweg organisiert würden, bekomme der Austausch von Parlament mit Schülerinnen und Schülern viel mehr Gewicht und deutlich mehr Zeit, um sich mit dem Thema Demokratie und Politik zu beschäftigen. Neben der Themenwoche zum 9. November sollen innerhalb von zwei Jahren je eine professionell organisierte und vorbereitete Dialogveranstaltung pro Wahlkreis mit Abgeordneten aller Fraktionen durchgeführt werden. Bei 52 Wahlkreisen in Rheinland-Pfalz bedeutet dies, dass jeweils 26 Termine pro Schuljahr stattfinden sollen. Innerhalb von zwei Jahren werden dann Schulen in allen Wahlkreisen berücksichtigt. Schulen, die an den neu konzeptionierten Schulbesuchstagen teilnehmen möchten, können sich beim Landtag bewerben. Der Landtag wird die Schulen in Rheinland-Pfalz vor den Herbstferien über die Bewerbungsmodalitäten informieren. Unabhängig von den Angeboten des Landtags haben die Schulen in Rheinland-Pfalz weiterhin die Möglichkeit, im Rahmen ihres Bildungsauftrags jederzeit Landtagsabgeordnete zu Dialogveranstaltungen in ihre Schulen einzuladen.

Themenwoche des Landtags zum 9. November

Ein Schwerpunkt des neuen Konzeptes ist die Einführung einer Themenwoche zum 9. November. Der Landtag öffnet in dieser Woche seine Türen für interessierte Schulen aus ganz Rheinland-Pfalz und bietet ein abwechslungsreiches Programm aus Workshops, Führungen, Fortbildungen und eines Theaterstückes. Inhaltlicher Schwerpunkt ist die Studie der Landeszentrale für politische Bildung zum Pogrom in Rheinland-Pfalz 1938 und die Schicksale, die in Rheinland-Pfalz und im Saarland hierzu erforscht wurden.

Das ausführliche Programm findet sich hier:

https://jugend.landtag-rlp.de/de/schulbesuche/schulbesuchstage.htm

Alle Fraktionen vertreten/Themen-Tische

Das neue Format des Schulbesuchstags trägt den Titel „dialogP“ und wird vom Verein „Kumulus e.V.“ begleitet, der auch die Juniorwahl an rheinland-pfälzischen Schulen seit über zwei Jahrzehnten organisiert. Das neue Schulbesuchskonzept wird bereits von vier Landtagen (Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Hessen) erfolgreich durchgeführt. Der Verein begleitet die Schulen während des gesamten Prozesses intensiv. „Auf diese Weise wird ein qualitativ hochwertiger, gut vorbereiteter Austausch der Landtagsabgeordneten mit Jugendlichen in allen teilnehmenden Schulen gewährleistet“, sagte Matthias Lammert. Die Schulbesuchstage werden dann von Januar bis Juni in zunächst 26 Wahlkreisen stattfinden. Das Format sieht vor, dass die teilnehmenden Abgeordneten in den Schulen nacheinander einzelne Thementische aufsuchen und sich dort mit den Jugendlichen austauschen, die das Thema inhaltlich intensiv vorbereitet haben. „Im Mittelpunkt dieser Veranstaltungen steht der sachbezogene Austausch der Jugendlichen mit einzelnen Abgeordneten auf Augenhöhe“, erläuterte Matthias Lammert.

Der Landtag Rheinland-Pfalz führt seine Schulbesuchstage bereits seit 2005 durch. Bisher orientierten sich diese immer am 9. November als besonderes historisches Datum in der deutschen Geschichte und als Ausgangspunkt der Gespräche. Seit Einführung der Schulbesuchstage haben über 140.000 Schülerinnen und Schüler daran teilgenommen.

Bilder: Mit einem neuen Konzept gehen die traditionellen Schulbesuchstage des Landtags Rheinland-Pfalz ab diesem November an den Start.

Landtag Rheinland-Pfalz/Joschka Link