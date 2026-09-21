Am 1. Oktober um 19 Uhr stellt Sonja Roos in der StadtBibliothek Koblenz ihren aktuellen Roman „Das Geheimnis der Frauen“ vor. Auch in ihrem neuesten Buch verwebt die Journalistin und Autorin wieder Familien- mit Zeitgeschichte miteinander:

Kurzentschlossen schmeißt Lulu ihren Job in einem Sylter Nobel-Restaurant hin und steht vor einem Neuanfang. Sie begibt sich in den Ort ihrer Kindheit, wo die Familie bis vor kurzem den Dorfkrug betrieb. Während die Idee, den Familienbetrieb wieder aufleben zu lassen, Gestalt annimmt, stoßen Lulu und ihre Schwester auf Familiengeheimnisse, die ihren Ursprung in den letzten Kriegsmonaten haben. Doch Großvater Max, der noch von dieser Zeit berichten könnte, will nicht darüber sprechen, was damals geschah.

Die Westerwälder Autorin Sonja Roos schaffte mit diesem Roman erstmalig den Sprung auf die Spiegel-Bestsellerliste.

Der Eintritt beträgt 5 Euro.