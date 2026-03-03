Beim von der Stadtbibliothek Koblenz veranstalteten Stadtentscheid im Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels traten vor kurzem 13 Kinder der sechsten Klassen an, um in zwei Runden die besten Vorleserinnen und Vorleser des Jahres 2026 zu ermitteln.

Die Koblenzer Schulsiegerinnen und Schulsieger wurden von Bibliotheksdirektorin Susanne Ott und Juryleiterin Marion Eickschen im Forum Confluentes begrüßt. Bevor die Schülerinnen und Schüler des diesjährigen Vorlesewettbewerbs aus ihren Geschichten vorlasen, sorgte Marie Fix von der Musikschule der Stadt Koblenz mit sanften Gitarrenklängen für eine besondere Atmosphäre. Ihre musikalische Darbietung zu Beginn der Veranstaltung stimmte das Publikum ein und schuf eine ruhige, konzentrierte Stimmung für die folgenden Lesebeiträge.

Die Kinder, die bereits ihre jeweiligen Schulentscheide gewonnen hatten, hatten sich für den Wettbewerb interessante Bücher ausgesucht, aus denen sie dem Publikum in der ersten Runde jeweils drei Minuten vorlasen. Im zweiten Durchlauf trugen die Schülerinnen und Schüler, nach einer kleinen Stärkung in der Pause, zwei Minuten aus einem unbekannten Text vor. Die Jury bewertete die Beiträge dann anhand verschiedener Kriterien wie Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl.

Die Teilnehmenden, Jannis Will, Charlotte Wellenhöfer, Nika Sophie Auler, Lale Verges, Jens Bibow, Elias Landsrath, Amy Voss, Elodie Soleya Ferreira de Aquiar, Marie Thiel, Benjamin Elias Höpfinger, Nele Felicia Dröll, Zoë Schmitt und Emma Maria Wingenter, lasen hervorragend und voller Engagement vor. Von fantastischen Geschichten wie „Eragon“ bis hin zu bekannteren Werken wie „Paluten Freedom“ war die Vielfalt der ausgewählten Bücher breit gefächert und begeisterte das Publikum, die anwesenden Lehrkräfte und Familien.

Im Anschluss erhielten alle Vorlesenden als Anerkennung für die Teilnahme und ihre sehr guten Leistungen eine Urkunde und einen Buchpreis überreicht. Die Jury mit Marion Eickschen (Stadtbibliothek), Gisela Nülle (Förderverein „Lesen und Buch“), Antje Kraus (Mittelrhein-Museum), Celine Weidung (Auszubildende Stadtbibliothek) und Paula Zimmermann (Buchhandlung Reuffel) lobte die großartigen Vorträge der Teilnehmenden.

Zur Stadtsiegerin wurde die Schülerin Emma Maria Wingenter vom Gymnasium auf dem Asterstein Koblenz gekürt. Sie überzeugte mit ihrer tollen Leseleistung, u.a. aus dem Buch „Eragon“ von Christopher Paolini.

Die glückliche Gewinnerin Emma Maria Wingenter wird nun als Stadtsiegerin für Koblenz beim Bezirksentscheid im Vorlesewettbewerb antreten. Der Bezirksentscheid, der am 24. März 2026 stattfindet, wird ebenfalls von der Stadtbibliothek und dem Bibliotheksteam um Marion Eickschen und Nathalie Roschmann organisiert.

Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Rund 600.000 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich jedes Jahr. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Ziele des Vorlesewettbewerbs sind, Freude am Lesen zu wecken, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken. Die Etappen führen von der Schule über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale, das im Juni in Berlin ausgetragen wird.

Bild: Stadt Koblenz/ Nathalie Roschmann

Bildunterschrift: Bibliotheksdirektorin Susanne Ott (hintere Reihe, 1. Links) mit den teilnehmenden Kindern und der Jury