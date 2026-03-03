Am 28. März gemeinsam für eine saubere Stadt

Lahnstein. Pünktlich zum Frühlingsbeginn steht in Lahnstein wieder ein gründlicher Frühjahrsputz an. Die Idee hinter der städtischen Aktion ist ebenso simpel wie wirkungsvoll: Lahnsteiner Bürgerinnen und Bürger kommen zusammen, um im gesamten Stadtgebiet Müll einzusammeln und so einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der Umweltqualität zu leisten. Nach der Pausierung im vergangenen Jahr, hoffen die Verantwortlichen nun wieder auf eine besonders rege Beteiligung zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer.

Die Sammelaktion findet am Samstag, 28. März 2026 zwischen 9.00 und 12.00 Uhr statt. Gruppen können sich im Vorfeld unter Angabe ihres gewünschten Sammelgebiets bei der unten genannten Ansprechpartnerin anmelden.

In den vergangenen Jahren haben sich auch Schulen und Kindergärten bereits eine Woche vor dem offiziellen Aktionstag engagiert. Dieses frühe Mitmachen sorgt nicht nur für eine saubere Umgebung, sondern stärkt zugleich das Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen für die Auswirkungen von Abfall auf Umwelt und Gesundheit.

„Der Lahnsteiner Frühjahrsputz ist ein wichtiges Zeichen für Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein. Wenn viele kleine Beiträge zusammenkommen, können wir gemeinsam Großes für unsere Umwelt und unsere Stadt erreichen. Ich danke schon jetzt allen, die sich engagieren“; so Oberbürgermeister Lennart Siefert.

Für alle, die an der Reinigungsaktion teilnehmen möchten und noch Arbeitsmaterialien brauchen, werden am Aktionstag zwischen 08.30 und 08.45 Uhr am Bauhof in Niederlahnstein, Didierstraße 21c, entsprechende Utensilien bereitgestellt. Dazu gehören Handschuhe, Müllsäcke, Westen für die kleinen Umweltschützer sowie informative Merkzettel mit Tipps und Hinweisen für eine effektive Müllsammlung.

Wer sich beteiligen möchte oder Materialien benötigt, kann sich bei Frau Wölk unter der Telefonnummer 02621 914-410 oder per E-Mail an m.woelk@lahnstein.de melden. Die Anmeldung dient der besseren Planung und Abstimmung der Sammelaktion.

Selbstverständlich ist auch eine spontane Teilnahme am Aktionstag jederzeit und überall im Stadtgebiet möglich. Der gesammelte Müll wird im Anschluss vom Baubetriebshof zentral zusammengetragen und fachgerecht entsorgt.

Bild 1: Beim Frühjahrsputz können alle mitmachen. (Foto KI-generiert)