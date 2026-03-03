Zur Osterkirmes: selbstgemalte Bilder mitbringen – Fahrchips bekommen

Nostalgische Karussells, ausgelassene Gespräche mit alten Bekannten, der Duft süßer und deftiger Leckereien: So geht Kirmes! Von Freitag, 27. März, bis Dienstag, 7. April, wird wieder auf der Heddesdorfer Kirmeswiese gefeiert. Die traditionelle Neuwieder Osterkirmes bietet neben Fahrgeschäften und Automaten auch Kreatives: Kinder können sich auf „Malen statt zahlen“ freuen. Die Aktion verspricht kostenlose Fahrten mit dem Lieblingsfahrgeschäft für alle, die ein selbstgemaltes Bild zum Thema Kirmes mitbringen.

Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr bietet die Stadt Neuwied zusammen mit Kirmesveranstalter „Julius Meyer und Sohn OHG“ die kreative Mitmach-Aktion für alle Kita- und Grundschulkinder erneut an. Am Samstag, 28. März, sind die kleinen Künstler eingeladen, ein selbstgemaltes Bild mit Kirmesmotiv mitzubringen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Von bunten Karussells bis zum funkelnden Feuerwerk. Von 14 bis 16 Uhr, direkt nach der Eröffnungsrede, können die Mädchen und Jungen ihre Kunstwerke an der Bühne neben dem Haupteingang der Kirmeswiese abgeben. Als Belohnung für ihre Kreativität erhalten die Kinder dann von Oberbürgermeister Jan Einig Fahrchips, die sie für ein Fahrgeschäft auf der Kirmes einlösen können. Neu verpflichtet haben die Veranstalter die „Crazy Maschine“ des Schaustellers Walter-Oliver Ahrend – ein rasanter Spaß, der 2025 Premiere auf Deutschlands Kirmes-Veranstaltungen hatte.

„So viele Kinder haben sich 2025 an ‚Malen statt zahlen‘ beteiligt, dass wir die Aktion gerne wiederholen. Es ist eine tolle Möglichkeit für die Jüngsten, sich aktiv am Kirmesgeschehen zu beteiligen“, erklärt Veranstalter Herbert Meyer. „Wir laden alle Familien herzlich ein, mit ihren Kindern kreativ zu werden und die Osterkirmes in Neuwied noch bunter zu erleben“, animiert Oberbürgermeister Jan Einig die jungen Kirmesgäste zum Mitmachen.

Die Kirmes hat täglich geöffnet. Eine Ausnahme bildet der Karfreitag, da bleibt sie geschlossen. Sonn- und feiertags geht es um 12 Uhr los, wochentags um 14 Uhr.