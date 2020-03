Einschränkungen beim Kommunalen Servicebetrieb

Der Kommunale Servicebetrieb muss wegen der Corona-Pandemie einen Teil seines Services einschränken. So wird ab sofort die mobile Schadstoffsammlung mit Elektroschrottsammlung in den Stadtteilen eingestellt.

Ferner werden ab Montag kein Sperrmüll und kein Grünschnitt abgeholt. Der Container-Dienst nimmt ab sofort keine Neukunden an.

Wegen des versetzten Dienstbeginns beim Entsorgungspersonal, womit größere Menschenansammlungen in den Umkleideräumen verhindert werden sollen, kann das Müllauto durchaus später vorfahren.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 18.03.2020