Städtischer Flohmarkt und Kirmes Güls abgesagt

(18.03.2020) Der städtische Frühjahrsflohmarkt wird aufgrund der Corona-Problematik abgesagt. Dieser sollte am 18.04.2020 am Konrad-Adenauer-Ufer stattfinden. Standbetreiber, die sich bereits angemeldet hatten, erhalten in den kommenden Tagen eine Absage seitens des Ordnungsamtes.

Weiterhin teilt das Ordnungsamt mit, dass neben dem bereits abgesagten Gülser Blütenfest auch die Kirmes ausfällt, welche zeitgleich vom 30.04.2020 – 03.05.2020 stattfinden sollte.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 18.03.2020