Im Rahmen der Rheinland-Pfälzischen Literaturtage 2023 in Koblenz gibt Schriftstellerin Jasna Mittler am 15. Juni in der Rheinische Landesbibliothek am Koblenzer Bahnhofsplatz einen Einblick ins Kreative Schreiben. Hierbei steht der Einstieg ins Schreiben im Fokus. Die Überwindung des leeren Blatts und des Inneren Kritikers, das Finden eines Themas und das Kennenlernen und Ausprobieren von kreativen Techniken bilden hier den Schwerpunkt. Finden Sie mithilfe eines breit gefächerten Repertoires an Schreibanregungen ihren persönlichen Schreibtyp! Die Teilnehmer können ihre Texte präsentieren und individuelles Feedback und Hilfestellungdurch die schreiberfahrene Jasna Mittler erfahren.

Jasna Mittler ist in Mendig aufgewachsen und hat in Hildesheim „Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis“ mit den Schwerpunkten Literatur und Bildende Kunst studiert. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Köln und ist als Schriftstellerin und Dozentin für „Kreatives Schreiben“ tätig. Im Jahr 2004 erhielt sie den Martha-Saalfeld-Förderpreis, 2006 den zweiten Platz beim „Agatha-Christie-Krimipreis“ sowie das „Rolf-Dieter-Brink­mann“-Förder­stipendium der Stadt Köln. Im Frühjahr 2007 war sie Stipendiatin der Villa Decius in Kraków / Polen. Bisher sind folgende Bücher von ihr erschienen: „Der heilige Erwin“ (List Verlag, Berlin 2005), „Der heilige Erwin und die Liebe“ (List Verlag, Berlin 2011), „Meine erste bis neunundneunzigste Liebe“ (Dumont Verlag, Köln 2012). Im Herbst 2021 erschien ihr Debut-Roman „BLAU AUGE“ bei schruf&stipetic, Berlin.

Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl wird um vorherige Anmeldung gebeten. Per Mail an kulturwerk.rlp(at)gmail.com oder telefonisch über Vorstandsmitglied Katharina Göbel-Backendorf 0171 6810800. Auch online ist eine Platzbuchung möglich: www.vs-rlp.de. Hier gibt es auch mehr Infos zur Veranstaltung und dem restlichen Programm der Literaturtage.

Bild: Jana Mittler @Dagmar Schuf