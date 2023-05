Bendorfer Marktmusik

Bendorf. Die 76. Bendorfer Marktmusik zum Abendläuten am Freitag, 2. Juni, 19 Uhr rückt das Kirchenlied „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ in den Mittelpunkt.

Die Kantorin der evangelischen Kirchengemeinde Höhr-Grenzhausen Eva Maria Mombrei gestaltet diese Marktmusik mit Werken von Mendelssohn, Pachelbel und Bach und beschließt die Abendmusik mit einer eigenen Improvisation über „Soli Deo Gloria“.

Eva Maria Mombrei wurde in Bad Wildungen geboren und studierte nach dem Abitur an der Musikhochschule Köln. Seit 2016 ist sie Kirchenmusikerin im Ev. Dekanat Westerwald.

Der im Mittelpunkt stehende Choral „Allein Gott in der Höh“ hat seinen Hintergrund im liturgischen Fest der Dreifaltigkeit oder Trinität.

Ein Gott in drei Personen, eine theologische Herausforderung, der wir mit Worten nur schwer nachkommen können.

Das Lied selbst entstand um 1525. Der Autor Nikolaus Decius hat auch die Melodie nach einem Gloria einer Ostermesse um 1539 verfasst. Im Alltag der großen Kirchen gehört das Lied zum festen Bestand der Liturgie.

Jochen Schneider führt in das Programm ein und moderiert diese Marktmusik. Der Eintritt ist frei zugunsten einer Kollekte am Ausgang.