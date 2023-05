Bendorf. Die Jugendpflege der Stadtverwaltung Bendorf hat für die kommenden Sommerferien attraktive Tagesangebote für Kinder und Jugendliche zusammengestellt.

Am 25. Juli geht es in den Kletterwald Sayn. Ein Besuch im „Salto Koblenz“ steht am 2. August auf dem Programm. Am 3. August wird für Kinder von acht bis 13 Jahren eine Fahrt in den Wild- und Freizeitpark Klotten angeboten.

Alle Infos, den Anmeldelink sowie die für die Anmeldung benötigten Datenschutzformulare findet man auf www.bendorf.de unter Aktuelles. Der Anmeldeschluss ist am Freitag, 2. Juni.