Den Startschuss der Rheinland-Pfälzischen Literaturtage 2023 in Koblenz macht die Kriminacht im Forsthaus Kühkopf. Um 20 Uhr laden die vier regional bekannten Krimiautoren und -autorinnen Gabriele Keiser, Anja Balschun, Dieter Aurass und Jörg Schmitt-Kilian zu einem spannungsgeladenen Abend in den Koblenzer Stadtwald ein. Eines ist gewiss: Kurzweile ist angesagt. Ob Passagen aus ihren Kriminalromanen, kriminalistischen Anekdoten oder lustiger Krimi-Lyrik, dieser Abend ist nicht nur für wahre Krimifans ein Muss.

Und was wäre ein unterhaltsamer Abend ohne leckeres Essen? Die Gäste sind eingeladen vorab im Restaurant entspannt einzukehren, bevor sie der Nervenkitzel packt.

Wie vielfältig unsere rheinland-pfälzische Literaturszene ist, zeigen die diesjährigen Rheinland-Pfälzischen Literaturtage 2023 in Koblenz mehr denn je. Der Verband Deutscher Schriftsteller und das Kulturwerk Kulturwerk Rheinland-pfälzischer Schriftsteller e.V. haben gemeinsam mit dem Kulturdezernat Koblenz ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das sich sehen lassen kann.

Tickets zur Veranstaltung gibt es online auf www.vs-rlp.de, per email an kulturwerk.rlp@gmail.com, telefonisch über 0171 68 10800 oder an der Tageskasse. Mehr zum kompletten Programm auf www.vs-rlp.de