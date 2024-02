Remondis unterstützt Caritas-Wohnungslosenhilfe mit Schlafsäcken und Isomatten

Es ist eine Spende, die Menschen ohne Obdach wichtige Wärme schenkt und in bitterkalten Winternächten auch lebensrettend sein kann. Die Remondis Mittelrhein GmbH unterstützt die Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes in der Koblenzer Neustadt 20 mit hochwertigen Schlafsäcken und Isomatten im Wert von 500 Euro.

Im Jahresschnitt finden bei der Caritas 500 wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen Rat und Unterstützung. Neben der Fachberatung in Kombination mit der aufsuchenden Sozialarbeit gibt es einen Tagesaufenthalt, Sanitärbereiche für Frauen und Männer, eine Kleiderkammer, eine ärztliche Kontaktstelle in Kooperation mit „MediNetz Koblenz e. V.“ sowie eine Clearingstelle Krankenversicherung. Im Haus befinden sich darüber hinaus mehrere Einheiten im Rahmen eines Wohnprojektes. „Wir haben großen Respekt vor der Arbeit der Caritas-Mitarbeitenden. Sie leisten Hilfe von Mensch zu Mensch“, sagte Wolfgang Beth, Geschäftsführer der Remondis Mittelrhein GmbH. „Als in der Region verwurzeltes Unternehmen möchten wir vor Ort helfen und ein Zeichen der Solidarität setzen.“

Schlafsäcke und Isomatten werden direkt weitergegeben

Die Schlafsäcke und Isomatten werden unbürokratisch weitergegeben und kommen ohne Umwege den Menschen zugute, die von der Caritas-Anlaufstelle begleitet werden. „Wir bedanken uns ganz herzlich für die großzügige Unterstützung, ein Zeichen der Wertschätzung und Mitmenschlichkeit“, sagte Markus Fröhlich, Leiter der Caritas-Fachberatungsstelle. „Täglich kommen ca. 50 Menschen, um Rat zu suchen, den Hygienebereich zu nutzen oder sich mit einer Mahlzeit zu stärken.“ Zurzeit sind in der Neustadt 20 insgesamt 130 Menschen postalisch gemeldet, die keinen vertraglich abgesicherten Wohnraum haben.

Weitere Informationen:

Fachberatungsstelle für Menschen ohne Wohnung,

Neustadt 20, 56068 Koblenz,

Telefon: 0261 9144078, E-Mail: mow@caritas-koblenz.de.

Foto 1 (Marco Wagner)

Strahlende Gesichter bei der symbolischen Spendenübergabe vor der Caritas-Wohnungslosenhilfe (von links nach rechts): Markus Fröhlich (Leiter der Wohnungslosenhilfe), Caritasdirektorin Martina Best-Liesenfeld, Wolfgang Beth (Geschäftsführer Remondis Mittelrhein GmbH).