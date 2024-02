Leon Hildebrand vom Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf gewinnt Kreisentscheid

Kreis Neuwied. Leon Hildebrand vom Martin-Butzer-Gymnasium in Dierdorf wurde zum diesjährigen Kreissieger im 65. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels gekürt. Der spannende Wettbewerb fand im Neuwieder Roentgen-Museum statt und versammelte 17 talentierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 6. Klassenstufe aus Realschulen und Gymnasien des Kreises Neuwied sowie der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige.

Die Aufregung war vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im voll besetzten Saal des Neuwieder Roentgen-Museums anzusehen, doch nach der Begrüßung von Landrat Achim Hallerbach sorgten die Klänge auf dem Flügel, gespielt von der talentierten Kirsten de Pedro von der Musikschule Neuwied für etwas Entspannung. Dann konnte der Wettbewerb starten: Nach einer kurzen Vorstellung der selbst ausgewählten Lektüren hatten die Teilnehmer dann jeweils ein paar Minuten Zeit, um ihr Lesetalent der fachkundigen Jury zu präsentieren. Nachdem alle 17 Teilnehmer im gemütlichen alten Lesesessel Platz genommen und das Publikum mit unterhaltsamen Geschichten gefesselt hatten, zog sich die Jury zur Beratung zurück, um fünf Finalisten zu ermitteln. Es waren oft nur Feinheiten, die in der Bewertung letztendlich den Unterschied machten. In der finalen Runde galt es schließlich, eine Passage aus einem fremden Buch vorzutragen, was ebenfalls alle Finalisten sehr souverän meisterten. Die Jury hatte es schwer, einen Gewinner zu küren. „Es war ein starkes Teilnehmerfeld und alle haben auf ihre Art überzeugt. Letztendlich haben Nuancen den Ausschlag gegeben und am Ende waren wir uns als Jury einig, dass Leon Hildebrand der Beste war“, machte Landrat Achim Hallerbach bei der Siegerehrung deutlich, „Er wird nun den Kreis Neuwied im Bezirksentscheid in Koblenz vertreten. Mit voller Zuversicht wünschen wir ihm dafür viel Erfolg!“

Die Teilnehmer und somit Schulsieger im Kreis Neuwied waren: Leon Christ, Niklas Schneider, Jana Nies, Kayra Yilmaz, Raffaele Micieli, Amelie Kloft, Leon Hildebrand, Marleen Neumann, Liam Axel Giesen, Lotte Olzem, Dominic Gabriel, Felix Müller, Greta Hadaschik, Marie-Lisanne Timmerbeil, Ben Leon Bärhausen, Lejla Kadiric und Alexis Becker.

Die Jury in diesem Jahr stellten Antje Escher (Kreisjugendamt), Jennifer Stein (Röntgenmuseum), Elvira Müller (Vorjahressiegerin), Daniela Kiefer (Gleichstellungsbeauftragte), Doris Litz (Autorin), Landrat Achim Hallerbach, Hans-Jürgen Schmitt (Ev. Gemeindebücherei) und Olaf Keller (Stufenleiter IGS Horhausen). Traditionell organisierte das Kreisjugendamt Neuwied, Simone Höhner und Gjeneta Alijaj die Veranstaltung.

Der Vorlesewettbewerb, der seit 1959 existiert und mit jährlich etwa 600.000 Mitwirkenden einer der ältesten und größten Schulwettbewerbe Deutschlands ist, zielt darauf ab, Begeisterung für Bücher zu fördern und die Lesekompetenz von Kindern zu stärken. Dabei können die Schülerinnen und Schüler auf verschiedenen Ebenen bis hin zum Bundesfinale im Juni 2024 in Berlin ihr Lesetalent unter Beweis stellen.

Bildunterzeile: Leon Hildebrand (im Sessel) konnte die Jury im starken Teilnehmerfeld beim diesjährigen Kreisentscheid des 65. Vorlesewettbewerbs überzeugen.

Foto: Martin Boden (Kreisverwaltung Neuwied)