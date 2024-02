Am Freitag, 08. März findet ein Aufzug mit dem Thema „Weltfrauentag“ statt.

Die Teilnehmenden beginnen um 18:00 Uhr am Schüllerplatz mit einer Auftaktkundgebung.

Gegen 18:15 Uhr startet der Aufzug am Schüllerplatz, von dort über die Balduinbrücke, An der Moselbrücke, Am Wöllershof (querend), Hohenfelder Straße, Löhrrondell, Schlossstraße, Viktoriastraße, Zentralplatz (Zwischenkundgebung), Görgenstraße, Am Plan, Altengraben, Hohenfelder Straße, Altenhof, Marktstraße, Münzstraße zum Münzplatz.

Dort findet die Abschlusskundgebung statt, die gegen 21 Uhr mit der Auflösung der Versammlung endet.