Beim alljährlich von der Stadtbibliothek Koblenz veranstalteten Stadtentscheid im Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels traten vor kurzem 12 Kinder der sechsten Klassen an, um in zwei Runden die besten Vorleserinnen und Vorleser zu ermitteln.

Die Koblenzer Schulsieger:innen wurden von der Bibliotheksdirektorin Susanne Ott und dem Juryleiter Peter Stein herzlich begrüßt. Alle Teilnehmenden hatten sich spannende Bücher ausgesucht, aus denen sie dem Publikum in der ersten Runde jeweils drei Minuten vorlasen. Im zweiten Durchlauf trugen die Schüler:innen, nach einer kleinen Stärkung in der Pause, zwei Minuten aus einem unbekannten Text vor. Die Jury bewertete die Beiträge dann anhand verschiedener Kriterien wie Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl.

Alle neun Mädchen, Merit Waschke, Sophie Rosenbaum, Elisabeth Marie Eichhorn, Freda von Hahn, Nihal Sari, Giana Latz, Lea Schneider, Yusra Zaffar und Finja Wagner sowie die männliche Verstärkung, Eric Stotz, Fynn Fellenzer, und Paul Schmidt, lasen aus ihren Büchern hervorragend und voller Engagement vor. Von fantastischen Geschichten wie „Wings of Fire“ bis zu bekannten Werken wie „Die drei !!!“ war die Vielfalt der ausgewählten Bücher breit gefächert und begeisterte das Publikum sowie die anwesenden Lehrkräfte und Familien.

Alle teilnehmenden Kinder, die bereits ihre jeweiligen Schulentscheide gewonnen hatten, erhielten als Anerkennung für ihre Teilnahme und ihre tollen Leistungen eine Urkunde und einen Buchpreis. Die Jury mit Gisela Nülle, Paula Zimmermann, Marion Eickschen, Katharina Göbel-Backendorf und Peter Stein lobte die großartigen Leistungen der Teilnehmenden, einigte sich aber schnell auf die Siegerin Sophie Rosenbaum. Die Schülerin vom Görres-Gymnasium Koblenz überzeugte mit ihrer Leseleistung, u.a. aus dem Buch „Die Chaosschwestern legen los!“ von Dagmar H. Mueller.

Die strahlende Gewinnerin Sophie Rosenbaum wird nun als Koblenzer Stadtsiegerin beim Bezirksentscheid im Vorlesewettbewerb antreten. Der Bezirksentscheid, der am 09. April 2024 stattfindet, wird ebenfalls von der Stadtbibliothek Koblenz und dem Bibliotheksteam um Nathalie Roschmann und Marion Eickschen organisiert.

Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Rund 600.000 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich jedes Jahr. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Ziele des Vorlesewettbewerbs sind, Freude am Lesen zu wecken, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken. Die Etappen führen von der Schule über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale, das voraussichtlich im Juni 2024 in Berlin stattfinden wird.

Das Foto (Stadt Koblenz/Nathalie Roschmann) zeigt die Teilnehmer im Stadtentscheid mit Siegerin Sophie Rosenbaum, vordere Reihe, 3. v. l..