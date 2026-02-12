40 Jugendliche aus den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen erlebten einen zauberhaften Wintertraum im Phantasialand

Kreis Neuwied. Zu einem unvergesslichen Tag voller Abenteuer und Magie wurde für 40 Jugendliche aus den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen die Tagesfahrt ins Phantasialand nach Brühl. Zu verdanken war der zauberhafte Wintertraum der Kooperation zwischen der Kreisjugendpflege Altenkirchen, der Kreisjugendpflege Neuwied und der Jugendpflege Dierdorf. Somit erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Phantasialand mal in einer ganz besonderen Atmosphäre. Mit spektakulären Fahrgeschäften, winterlichen Shows und als Highlight dem „Zauber von Millionen Lichtern“ verwandelte sich der Freizeitpark in ein funkelndes Lichtermeer.

Die Fahrt war ein voller Erfolg und bot den Jugendlichen eine willkommene Abwechslung im winterlichen Alltag. Die Organisatoren zeigten sich begeistert über die positive Resonanz und freuen sich auf weitere gemeinsame Aktionen.

Foto-Unterzeile. 40 Jugendliche aus den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen erlebten im Phantasialand einen zauberhaften Wintertraum. Foto: Sina Muscheid / Kreisverwaltung Neuwied