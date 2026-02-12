Gleiche Arbeit verdient gleichen Lohn

Bis zum 27. Februar arbeiten Frauen umsonst.

Auf diese statistische Lohnlücke von 16 Prozent macht der Equal Pay Day aufmerksam, denn bis zu diesem Tag verdienen Männer in 2026 bereits durchgehend, während Frauen noch immer hintenanstehen.

In Gehaltsgesprächen können Frauen selbstbewusst auftreten und aktiv den Lohn einfordern, der ihrer Leistung entspricht. Wie das konkret gelingt, erklärt Claudia Irsfeld, zertifizierte Trainerin, Coach und Buchautorin. In einem digitalen Impulsvortrag am 3. März 2026 von 9 bis 10:30 Uhr zeigt sie in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, wie man sich gut auf ein Gehaltsgespräch vorbereitet, die eigenen Argumente strukturiert darlegt und sicher mit der Führungskraft verhandelt.

Ergänzt werden diese Impulse von den beiden Beauftragen für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Melissanthe Antoniadis und Maria Kotterba, die einen kurzen Überblick dazu geben, wie der Equal Pay Day entstanden ist und welche Bedeutung das Entgelttransparenzgesetz trägt.

Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Agenturen für Arbeit Bad Kreuznach, Koblenz-Mayen, Trier und Rhein-Wied-Westerwald.