Über die Adventswochen hinweg begleiteten die Schülerinnen und Schüler der Sonnenlandschule die Geschichte „Der Gnadenhof“ und lösten dabei jeden Tag ein Rätsel. In Kooperation mit der Neuwieder Stadtbibliothek hatten eine erste sowie drei dritte Klassen an der Leseförderaktion teilgenommen.

Autorin Bettina Obrecht hatte die Geschichte exklusiv für die Lesespaß-Aktion der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz verfasst.

Aus den gelösten Rätseln entstand ein Lösungssatz, der zur Teilnahme an der abschließenden Auslosung berechtigte. Bei seinem jüngsten Besuch tauschte sichPeter Jung mit den Schülerinnen und Schülern aus und übernahm die Ziehung der Gewinner. Unter allen erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern entschied der Zufall fürzwei Mädchen und zwei Jungen, die sich über kleine Preise freuen durften.

Entwickelt wurde der Vorlese-Adventskalender von der Arbeitsgruppe „Lesespaß und Medienbildung aus der Bücherei“ des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz. Schulleiterin Ina Mang, die beteiligten Lehrerinnen sowie Volker Trümper und Anna Lenz von der Stadtbibliothek Neuwied begleiteten die Aktion vor Ort.