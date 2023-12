In der Dezember-Sitzung des Koblenzer Stadtrates im historischen Rathaussaal wurde kurz vor dem Jahresende eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Dr. Andreas Lukas wird ab. 1. Mai 2024 neuer Baudezernent der Stadt Koblenz. Er folgt damit für acht Jahre auf den bisherigen Amtsinhaber Bert Flöck, der aus Altersgründen nicht erneut kandidieren konnte und mit Ablauf des 30. Aprils 2024 in den Ruhestand eintritt.

Dr. Andreas Lukas setzte sich bei der Wahl mehrheitlich gegen den zweiten Kandidaten, Oliver Stracke, der beim städtischen Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen die Leitung des Geschäftsbereichs Planung und Bau innehat, durch. Von den 52 anwesenden Mitgliedern des Koblenzer Stadtrates stimmten in geheimer Wahl 33 für Dr. Andreas Lukas. 17 Stimmen entfielen auf Oliver Stracke. Zwei Ratsmitglieder enthielten sich ihrer Stimme.

Dr. Andreas Lukas ist studierter Jurist, der sich auf Umweltrecht spezialisiert hat und mit einer Arbeit zum Artenschutz in Planungs- und Zulassungsverfahren promoviert wurde. Als Rechtsanwalt war er schwerpunktmäßig mit Bauplanungs-, Bauordnungs- und Umweltrecht tätig. Er ist Lehrbeauftragter für Bau- und Umweltrecht an der Hochschule Geisenheim und Dozent an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen in den Fächern Baurecht und Gefahrenabwehrrecht.

Bildunterzeile:

Zu den ersten Gratulanten des neugewählten Baudezernenten Dr. Andreas Lukas (rechts) in der Dezembersitzung des Koblenzer Stadtrates gehörte Oberbürgermeister David Langner (links). Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf