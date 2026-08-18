Am Donnerstag, 20. August, um 17 Uhr spricht Helga Montag auf Einladung der städtischen Gleichstellungsstelle und der Stadtbibliothek Koblenz im Rahmen der Donnerstagsvorträge zum Thema „Entspannt, glücklich und zufrieden: Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand!“. Der interaktive Vortrag gibt vielfältige Impulse, motivierende Denkanstöße und alltagstaugliche Strategien, um die eigene Gesundheit Schritt für Schritt bewusster zu gestalten.

Gesundheit beginnt nicht erst beim Arzt – sie beginnt im Alltag – und bei jedem selbst: In Gedanken, in kleinen Pausen, in der Art, wie mit Stress, Anforderungen und sich selbst umgegangen wird. In diesem Vortrag wird ein Blick darauf geworfen, wo Gesundheit wirklich anfängt und wie man sie im Alltag stärken kann. Zudem geht es um eine der größten Herausforderungen: dranzubleiben. Denn gute Vorsätze haben wir viele – aber wie gelingt es, neue Gewohnheiten wirklich in den Alltag zu integrieren?

Eintrittskarten sind für vier Euro ausschließlich in der Stadtbibliothek Koblenz während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr) erhältlich. Personen bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Veranstaltung findet im Erdgeschoss der Stadtbibliothek Koblenz statt. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Das Gebäude ist barrierefrei.