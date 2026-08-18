Jetzt anmelden zur Cleanup-Aktionswoche vom 14. bis 19. September

Handschuhe an, Greifzange in die Hand und los geht’s: Auch in diesem Jahr sind die Neuwiederinnen und Neuwieder eingeladen, ihre Stadt von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Vom 14. bis 19. September läuft die Neuwieder Aktionswoche rund um den World Cleanup Day, der weltweit am 20. September stattfindet. Wer mitmachen möchte, kann sich bereits jetzt anmelden.

Ob Schule, Kita, Verein, Freundeskreis oder Einzelperson: Mitmachen können alle. Innerhalb der Aktionswoche wählen die Teilnehmenden selbst einen passenden Termin und eine Fläche zum Aufräumen aus – vom Schulhof über Parks und Wege bis zum eigenen Wohngebiet. Wie viel gemeinsam erreicht werden kann, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr: Rund 1300 Menschen beteiligten sich 2025 in Neuwied. Auch diesmal hoffen die Organisatoren auf viele helfende Hände, die Straßen, Wege und Grünflächen gemeinsam von Müll befreien. Ganz nebenbei lassen sich dabei neue Kontakte knüpfen, denn das Aufräumen in Gesellschaft macht mehr Spaß als allein.

Das Prinzip ist ganz einfach: Gesammelte Abfälle können an zuvor abgestimmten Sammelpunkten abgelegt werden, die Servicebetriebe Neuwied (SBN) übernehmen die Abholung. Auf Wunsch stellen sie außerdem Warnwesten, Handschuhe und Greifzangen zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite der Bürgerinitiative „Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup“ unter www.cleanup-neuwied.de. Dort gibt es auch nützliche Hinweise zur Durchführung.

Die Stadt Neuwied beteiligt sich gemeinsam mit der Bürgerinitiative, den Servicebetrieben Neuwied und der Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied an der internationalen Umweltaktion. Die Aktionswoche gehört zugleich zur städtischen Kampagne „Neuwied auf sauberen Pfoten“, die für mehr Sauberkeit durch einen sorgsamen Umgang mit dem öffentlichen Raum wirbt.