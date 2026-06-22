Aktionstag „Boppard bewegt“ mit verkaufsoffenem Sonntag und umfangreichem Rahmenprogramm

Am Sonntag, 26. Juli 2026, begrüßt Boppard einen ganz besonderen Gast: Die VOR-TOUR der Hoffnung macht im Jahr ihres 30-jährigen Bestehens von 10.45 bis 11.40 Uhr mit ca. 150 Radfahrern – darunter vielen Prominenten – Station in Boppard.

Für den Stopp in Boppard haben sich unter anderem der dreimalige Fußball-Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk, die achtfache Radsport-Weltmeisterin Hanka Kupfernagel sowie SWR-Moderator Martin Seidler angekündigt, der selbst aktiv mitradelt und mit dem Spenden-Sparschwein auf dem Marktplatz unterwegs sein wird.

Vom 24. bis 26. Juli 2026 führt die dreitägige Jubiläumstour durch das nördliche Rheinland-Pfalz. Dass Boppard gerade im Jubiläumsjahr und am Schlusstag als Etappenort ausgewählt wurde, ist eine große Ehre – und zugleich eine wunderbare Gelegenheit für die Stadt und ihre Bürger, ein starkes Zeichen des Zusammenhalts zu setzen.

Die VOR-TOUR der Hoffnung steht für ehrenamtlich gelebte Solidarität. Seit 1996 rollt die Benefiz-Radtour jährlich durch Rheinland-Pfalz und sammelt Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder. In den letzten 30 Jahren konnten so über 8,5 Millionen Euro gesammelt werden. Allein im Jahr 2025 wurden 777.000 Euro an 56 Institutionen übergeben, die betroffene Kinder und ihre Familien unterstützen.

Auch in Boppard und Umgebung sind viele Vereine, Schulen, Kindergärten, Nachbarschaften und Unternehmen mit verschiedensten Aktionen aktiv und werden ihre Spenden am 26. Juli an die VOR-TOUR übergeben.

Der einstündige Besuch der VOR-TOUR der Hoffnung am Vormittag wird eingebettet in den Aktionstag „Boppard bewegt“, der von der Stadt Boppard und der Werbegemeinschaft Boppard organisiert wird.

Im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags werden sich die Bopparder Vereine, Nachbarschaften und weitere Institutionen von 11 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz vorstellen und die Besucher zum Mitmachen animieren. Insbesondere die Bopparder Sportvereine werden auf ihren Aktionsflächen vielfältige Angebote (z. B. Fußball-Dart, Pickleball, Tischtennis, Line Dance, Rudern) für Jung und Alt bereithalten.

Ein weiteres Highlight für Besucher ist der Mittelaltermarkt, der am 25. und 26. Juli in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes rund um die Kurfürstliche Burg stattfindet.

Die Stadt Boppard und die VOR-TOUR der Hoffnung freuen sich in Anbetracht der vielfältigen Angebote auf viele Besucher.