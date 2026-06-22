Ab sofort ist die Anmeldung zum diesjährigen Lesesommer Rheinland-Pfalz in der Stadtbibliothek Koblenz möglich. Der Lesesommer läuft vom 15. Juni bis zum 15. August 2026. Teilnehmen können alle Kinder zwischen 6 und 16 Jahren (1.-10. Schuljahr).

Im Rahmen des Lesesommers können die Teilnehmenden im Forum Confluentes kostenlos viele aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen, die nur für Clubmitglieder reserviert sind. Dazu können auch Romane, Comics und Sachbücher aus dem Bestand der Kinderbibliothek ausgeliehen werden.

Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest und bewertet, erhält eine Urkunde und kann mit etwas Glück tolle Preise gewinnen. Gewinnen kann man sogar zweimal, zuerst bei der Ziehung in der Stadtbibliothek, dann bei der landesweiten Verlosung. Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Abenteuer-Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust.

Viele Schulen vermerken die Teilnahme positiv im nächsten Halbjahreszeugnis. Das Mitmachen lohnt sich also in vielfacher Hinsicht!

Weitere Infos erhält man an der Infotheke im 4. OG der Stadtbibliothek am Zentralplatz oder im Internet unter stb.koblenz.de bzw. lesesommer.de.

Der Lesesommer wird durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert. Im vergangenen Jahr hat die landesweite Leseförderaktion mehr als 25.000 Kinder und Jugendliche zum Lesen von mehr als 215.000 Büchern in den Sommerferien animiert.

Das Team der Stadtbibliothek Koblenz freut sich auf viele lesebegeisterte Kinder und Jugendliche!