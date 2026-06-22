Juni 2026 | 11:00–17:00 Uhr | Schloss Bürresheim bei Mayen

Zum Auftakt der Sommerferien lädt die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) am 28. Juni 2026 zu einem besonderen Erlebnis ein: Unter dem Motto „Schloss Bürresheim – einfach märchenhaft!“ verwandelt sich das historische Anwesen in eine lebendige Bühne für Geschichte.

Künstlerinnen und Künstler nehmen die kleinen und großen Gäste mit auf eine Reise durch die bewegte Vergangenheit des Schlosses – von mittelalterlichen Traditionen bis hin zu barocker Eleganz. In der „Kölner Burg“ erwacht das Mittelalter zu neuem Leben: Tänze, regionale Märchengeschichten und Musik schaffen eine Atmosphäre, die zum Mitmachen und Verweilen einlädt. Im Schlossgarten entfaltet sich hingegen die Welt des Barock. Historische Tänze, fantasievolle Kostümierungen sowie spielerische Angebote wie „Pferdchen“-Rennen oder ein „Lanzenkampf“ lassen die Epoche auf charmante Weise wiederaufleben.

Walking Acts sorgen für überraschende Begegnungen, das Schauspiel „Hans im Glück“ begeistert große und kleine Zuschauer, und rockige Mitmachlieder bringen zusätzliche Energie auf das Gelände.

Der Familientag findet von 11 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 8 Euro für Erwachsene, ermäßigt 7 Euro. Außerdem gibt es Familientickets. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, öffentliche Verkehrsmittel oder den bereitgestellten Shuttle-Service zu nutzen. Hunde können leider nicht mit auf das Gelände genommen werden.