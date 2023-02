Die Vortragsreihe “vhs.wissen live – das digitale Wissenschaftsprogramm“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der deutschen Volkshochschulen. Das Programm besteht aus spannenden Vorträgen zu aktuellen Themen, vorgetragen von hochkarätigen Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Gesellschaft. Die einzelnen Vorträge werden per “Livestream” zur Verfügung gestellt, also als interaktive Live-Übertragung via Internet. Dies hat den Vorteil, dass eine Teilnahme von überall aus möglich ist. Teilnehmende können die Vorträge in Echtzeit mitverfolgen und haben die Möglichkeit, ihre Fragen per Online-Chat einzubringen. Unkosten je Vortrag 5,00 €.

vhs.wissen live: Kann man Demokratie messen? – 27.02.2023, 19:30 – 21:00 Uhr

vhs.wissen live: „Was ist Technik? – Vom kreativen Ausufern eines Begriffs“ – 28.02.2023, 19:30 – 21:00 Uhr

vhs.wissen live: Humanoide Roboter in Raumfahrt, Industrie und Pflege – 07.03.2023, 19:30 – 21:00 Uhr

vhs.wissen live: Dunkle Materie: Das große Rätsel der Kosmologie – 15.03.2023, 19:30 – 21:00 Uhr vhs.wissen live: Lässt sich eine globale Wasserkrise abwenden? – 16.03.2023, 19:30 – 21:00 Uhr