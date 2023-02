Unser Körper sendet die Signale, die jeder auf Anhieb versteht. Wohl dem, der weiß, was er mit Augen, Kopf, Armen, Händen, Beinen und was noch allem so tut, während er sich unterhält, sich beruflich irgendwo vorstellt oder Vorträge hält. Der Kurs beleuchtet die Besonderheiten normaler (wortloser) Konversation in Gestik und Mimik ebenso wie die intelligente Kombination mit dem gesprochenen Wort bis hin zum Einsatz von Sprachmelodie, Betonung und Pausen. Die feinen Nuancen routinierter Verkaufskönner werden vom Dozenten gezeigt, die abgefeimten Tricks von Politikern und Entertainern entlarvt und die wesentlichen unbewussten, biologisch vorgeprägten Fallen erklärt.

Dozent: Markus Dietz

Termine: 15.02./04.03./11.03.2023 jeweils von 10:00 – 15:45 Uhr, im Raum 112 der vhs. Kosten: 59,40 €.