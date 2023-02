Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Louise Lang – Capturing“ wurde Louise Lang (*1993) der Diffring-Preis für Skulptur 2021 verliehen. Die Auszeichnung wird von der Jacqueline Diffring Collection vergeben, die seit 2022 am Koblenzer Mittelrhein-Museum ansässig ist und dort erstmals die Preisträgerausstellung ausrichtet. Damit einher geht die programmatische Erweiterung um junge, zeitgenössische Positionen, die sich in der Gegenwartskunst herausnehmen.

Dr. Margit Theis-Scholz, Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Übernahme der Jacqueline Diffring Collection an das Mittelrhein-Museum ein wichtiges Instrument haben, um einerseits das Andenken an eine große Künstlerin – Jacqueline Diffring – zu pflegen und andererseits ihr Anliegen, junge Künster:innen zu fördern, weiterführen können.“

Joachim Becker, künstlerischer Berater der Jacqueline Diffring Collection, führt hierzu aus: „Louise Lang gelingt es, Grenzen des Machbaren auszuloten, Risiken zu kalkulieren und dennoch die Balance zu halten: Darin begegnet sie Diffrings Schaffensgrundsätzen. Darüber hinaus thematisiert und verarbeitet sie aktuelle Belange zu heutigen gesamtgesellschaftlichen Bedrohungen, wodurch Langs Werke ideale Anknüpfungspunkte bilden, um sich hierüber in einen gemeinsamen Austausch zu begeben.“

Diffring-Preis für Skulptur

Jacqueline Diffring wurde 1920 in Koblenz geboren. Aufgrund antisemitischer Verfolgung durch die nationalsozialistische Regierung emigrierte sie 1939 nach England, wo sie in Cambridge und London Freie Kunst und Bildhauerei studierte. Ihr prägender Lehrer wurde Henry Moore. Zwischen 1954 und 1960 kehrte sie nach Koblenz zurück, siedelte jedoch 1960 nach Frankreich über, wo sie bis 2020 lebte. Erst dort vermochte Diffring ihr umfangreiches skulpturales Schaffen auszuführen.

Diffring gründete zum Erhalt und der Pflege ihres Werkes die Jaqueline Diffring Foundation mit Sitz in Berlin. Zum 1. Oktober 2022 hat diese nunmehr als Jacqueline Diffring Collection ihren neuen Sitz im Koblenzer Mittelrhein-Museum gefunden. Damit verbunden sind die Erforschung und Präsentation des künstlerischen Nachlasses der Bildhauerin wie auch die Auslobung des Diffring-Preises für Skulptur, der in zweijährlichem Turnus vergeben wird. Er richtet sich an junge, nich arrivierte Künstler:innen und ist dotiert mit 5.000 Euro. Die Auswahlkriterien beruhen auf einem inhaltlichen und/oder formalen Bezug zum Werk der Stifterin.

Foto: Joachim Becker, Jacqueline Diffring Collection, Dr. Margit Theis-Scholz, Dezernentin für Bildung & Kultur, Aylin Maggiarosa, Mittelrhein-Museum, Louise Lang, Antje Kraus, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Mittelrhein-Museum