„Die Olchis und der Schmuddel-Hund“ zu Gast in der StadtBibliothek Koblenz

Am Mittwoch, den 16. Oktober 2019, ist das Koblenzer Puppenspiel zu Gast in der StadtBibliothek Koblenz. Aufgeführt wird ein Stück aus der beliebten Kinderbuchreihe „die Olchis“.

Wer kennt sie nicht, die lustige Olchifamilie aus Schmuddelfing? Die Olchis leben glücklich auf einem Müllberg, denn sie lieben den Dreck, Müll und Abfall. Sogar das Haustier der Olchikinder, der Drache Feuerstuhl, fühlt sich auf der Müllkippe wohl. Mit ihm erleben die beiden Olchikinder einige Abenteuer. Doch auch der Drache braucht mal seine Ruhe und will schlafen. Also halten die Olchikinder nach einem neuen Haustier Ausschau. Plötzlich taucht ein Hund auf dem Müllplatz auf. Ob der den Müll genauso liebt wie alle anderen?

„Die Olchis und der Schmuddel-Hund“ ist für Kinder ab drei Jahren und die ganze Familie geeignet. Die Vorstellung beginnt um 16.30 Uhr und dauert ca. 40 Minuten. Die Veranstaltung findet im Erdgeschoss der StadtBibliothek Koblenz statt.

Die Eintrittskarten für das Puppenspiel kosten 2 € und sind ab dem 23. September 2019 in der StadtBibliothek Koblenz im 4. OG erhältlich. Die Anzahl der Zuschauer ist begrenzt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stb.koblenz.de oder telefonisch unter der Nummer 0261 / 129 2624.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 13.09.2019