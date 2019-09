Fit in EDV mit der vhs!

3D-Druck für Beginner

3D-Druck – Wie geht das eigentlich? Mit viel Spaß nähert sich dieser Kurs der Welt der 3D-Modellierung!

In diesem Kurs erhalten die Teilnehmenden Informationen zu 3D-Druckern, 3D-Modellen sowie Hintergrundwissen für einen schnellen Einstieg. Die Teilnehmenden werden ein Modell herunterladen und als Druckauftrag an den Drucker schicken. Sie erhalten die Möglichkeit, einfache Modelle nach Anleitung zu designen und auszudrucken. Der Kurs richtet sich an Interessierte, die erste Einblicke in den Modellierungs- und Fertigungsprozess mit 3D-Druckern erhalten möchten. Teilnehmende benötigen keine Vorerfahrungen im Umgang mit CAD-Programmen und 3D-Druckern! Gute allgemeine PC-Kenntnisse sind jedoch notwendig. Bitte mitbringen: Einen USB-Stick (mind. 8 GB)!

Termin: Fr., 20.09.2019, 17:00-21:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6, 56073 Koblenz

Kosten: 33,- €

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 13.09.2019