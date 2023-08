Hier können sich Unternehmer und Besucher wieder real treffen und austauschen Die diesjährige KONEKT Rhein-Mosel findet am 14.09.23 im Innovationsforum der CGM in Koblenz statt. Die Highspeed-Messe lädt zum Netzwerken und lockeren Austausch untereinander ein. Eröffnet wird das Netzwerk-Event durch die Begrüßungsrede der Geschäftsführerin der communita GmbH

Sarah Walenta. Die Idee hinter dem Netzwerk-Event ist eine branchenübergreifende Vernetzung von Industrie, Handel, Dienstleistungen bis zum Handwerk auf Augenhöhe. Denn egal ob KMU, Start-Up oder Global Player, hat hier jeder eine einheitliche Standfläche und durch einen Vertrauenspreis, der sich nach der Wirtschaftskraft des Unternehmens richtet, kriegt jeder die Möglichkeit ein Teil der KONEKT zu sein.

Aussteller und Besucher können insbesondere durch die Suche-Biete-Area, eine Art schwarzes Brett und die KONEKT Stellenbörse problemlos miteinander in Kontakt treten. Digital wird das Event mit Interview-Area und vielen Medienpartnern unterstützt. Das Programm beinhaltet die Messe von 16 Uhr bis 20 Uhr, die sich dadurch kurz und prägnant hält und im Anschluss eine After Work-Party mit Musik und Getränken zum Ausklingen bis 22 Uhr. Anmeldungen sind bereits online unter www.konekt-deutschland.de/region/rhein-mosel/ möglich.

Über die KONEKT: Die KONEKT ist die regionale Highspeed-Messe für Vernetzung und Partnerschaften der Unternehmen. Seit 2017 wächst das KONEKT-Netzwerk und ist mittlerweile in zehn Regionen zu finden – in diesem Jahr bereits das dritte Mal in Koblenz. Turnusgemäß findet sie communita GmbH aus Koblenz.

Einlass kostenfrei für Besucher:

Für Besucher ist die KONEKT die ideale Gelegenheit in entspannter Atmosphäre vielfältige und innovative Unternehmen aus der Region kennenzulernen.

Als Highspeed-Messe für Vernetzung und Partnerschaften sind von Start-Ups bis hin zu etablierten Großunternehmen alle in der Wirtschaft tätigen Führungskräfte und Leitungspersonen herzlich willkommen.

Interessierte Besucher können sich ab jetzt registrieren unter: https://konekt-deutschland.de/rhein-mosel/

Termin: Donnerstag, 14. September 2023,

Beginn: 16.00 Uhr, ab 20.00 Uhr: AfterWork

Veranstaltungsort: Innovationsforum CGM Koblenz, Maria Trost 21, 56070 Koblenz

Informationen: www.konekt-deutschland.de/region/rhein-mosel