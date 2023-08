Boppard (ots) – Die Polizei Boppard öffnet ihre Türen für interessierte junge Menschen zu einem aufregenden Berufsinformationstag.

Dieser findet am Samstag, 07.10.2023 von ca. 09.00 bis ca.13.00 Uhr in der Polizeiinspektion Boppard in der Mainzer Straße 42-44 statt.

Hier wird unter anderem die Gelegenheit gegeben, das vielseitige Aufgabenfeld sowie die Ausrüstung eines Polizeibeamten kennenzulernen und selbst auf Spurensuche zu gehen. Außerdem werden die Voraussetzungen zum Bewerbungs-und Einstellungsverfahren für ein Hochschulstudium bei der Polizei Rheinland-Pfalz sowie für die Höhere Berufsfachschule der Polizei Rheinland-Pfalz präsentiert.

Nebenbei können sich die Interessenten in Bereichen des Einstellungstests selbst erproben.