Plaidt (ots) – Seit Mittwoch, den 23.08.2023, gegen 07:00 Uhr, wird der 64-jährige Jürgen Hunder aus Plaidt vermisst. Zuletzt wurde er am 23.08.2023 gegen 13:30 Uhr von einer Gebäudekamera in der Eicher Straße in Plaidt aufgezeichnet. Seither ist sein Aufenthalt unbekannt.

Seit einem Schlaganfall nimmt Herr Hunder regelmäßig Tabletten. Die benötigten Tabletten hat er zu Hause gelassen, bei Nichteinnahme besteht die Gefahr eines erneuten Schlaganfalls.

Personenbeschreibung:

– Größe: ca. 1,72 m

– Gewicht: ca. 80 kg

– Haare: grau-braun, kurz

– grauer Bart und Brille mit dunklem Gestell

– trägt vermutlich eine knielange Jeanshose, schwarze Turnschuhe,

gelbes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck und weißer Schrift sowie

einen mittelgroßen schwarzen Rucksack

Ein Lichtbild des Vermissten ist hier zu finden: https://s.rlp.de/lCyno

Bei Antreffen oder sonstigen Hinweisen kontaktieren Sie bitte die Kriminalpolizei in Koblenz unter 0261/92156-390.