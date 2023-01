Der „Doppelpass“ ist eine Institution im deutschen Fernsehen – seit 25 Jahren die Talkbühne für die wichtigsten Akteure im deutschen Fußball. Nach zahlreichen ausverkauften Shows kommt der „Dopa“ auch 2023 zu den Fans nach Hause – und macht als interaktives Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.

Am 27.02.23 gastiert der „Doppelpass on Tour“ in der Stadthalle in Lahnstein. Thomas Helmer moderiert das Show-Format zur Kultsendung. Im typischen „Doppelpass“-Ambiente – auch das berühmte Phrasenschwein ist natürlich mit von der Partie – begrüßt Helmer auf den jeweiligen Stationen prominente Gäste aus dem Sportund Showbusiness. Mit ihnen und dem Publikum wird er in dem rund 90minütigen Show-Programm leidenschaftlich und liebevoll über die schönste Nebensache der Welt plaudern: von nostalgischen Geschichten bis hin zu den aktuellen, heiß diskutierten Themen, die die Fußballnation mit ihren kolportierten 83 Millionen Bundestrainer:innen bewegen. Thomas Helmer begrüßt am 27.02.2023 in Lahnstein u.a. Mario Basler, Matze Knop, Markus Höhner und Maik Franz.

Tickets für die Shows (Preise ab 28,85 Euro) sind ab sofort unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740) erhältlich – als gelungene Geschenküberraschung für alle Fußballbegeisterten.

„Doppelpass on Tour“: Zeitreise mit ganz vielen „Geschichten fürs Fußballherz“

Seit rund einem Jahr nimmt der „Doppelpass on Tour“ die Fußballfans mit auf eine unterhaltsame Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte: Mit Highlights aus dem deutschen Fußball, der Bundesliga und vielen amüsanten und skurrilen Anekdoten – auch aus der Historie des „Doppelpass“, seit 1995 im berühmten TV-Set unter Palmen am Münchner Flughafen die Bühne für die Protagonisten des deutschen Fußballs. Für SPORT1 Moderator Thomas Helmer ist der „Doppelpass“ im Laufe der Jahre „eine einzigartige und unverwechselbare Marke geworden“. Der Europameister von 1996 und Ex-Profi u.a. von Borussia Dortmund und Bayern München hat – zuerst als Experte und Nachfolger von Udo Lattek, anschließend als Moderator – unzählige außergewöhnliche Momente erlebt. „Mit unserem neuen Bühnenprogramm kommen wir zu den Fußballfans in ganz Deutschland nach Hause. Unser Publikum vor Ort kann sich auf leidenschaftliche, unterhaltsame, humorvolle Diskussionen und ganz viele Geschichten fürs Fußballherz freuen! Die Resonanz und das Feedback der Showbesucher bestätigten uns, dass das Konzept bestens ankommt und alle Beteiligten, inklusive meiner prominenten Gäste auf der Bühne, sehr viel Spaß haben.“

Die Bühne für die Protagonisten des deutschen Fußballs: Von der Premierensendung bis hin zu den Auftritten von Hoeneß, Rummenigge, Beckenbauer, Watzke, Völler & Co.