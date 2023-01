Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Stelle? Wenn ja, dann wissen Sie, dass der Bewerbungsprozess entmutigend sein kann. Es gibt so viele Dinge zu bedenken: Wie soll Ihr Lebenslauf aussehen? Was schreiben Sie in Ihrem Anschreiben? Wie heben Sie sich von den Mitbewerbern ab? In diesem Beitrag geben wir Ihnen 12 Tipps für die perfekte Bewerbung. Wenn Sie diese Tipps befolgen, erhöhen Sie Ihre Chancen, für ein Vorstellungsgespräch ausgewählt zu werden!

Recherchieren Sie das Unternehmen und die Stelle: Es ist wichtig, dass Sie sich sowohl über das Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben, als auch über die Stelle informieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, was von Ihnen in dieser Position erwartet wird und welche Qualifikationen, Fähigkeiten und Erfahrungen erforderlich sind, um ein erfolgreicher Bewerber zu sein.

Beginnen Sie mit einem aussagekräftigen Anschreiben: Eine gute Möglichkeit, Ihre Bewerbung hervorzuheben, ist ein auffälliges Anschreiben, das sich auf die in der Stellenbeschreibung genannten Anforderungen konzentriert. Passen Sie es an die Stelle an und erwähnen Sie alle relevanten Erfahrungen oder Fähigkeiten, die Sie zu einem idealen Kandidaten für die Stelle machen würden.

Passen Sie Ihren Lebenslauf an: Wenn Sie sich für eine Stelle bewerben, sollten Sie Ihren Lebenslauf so anpassen, dass er auf die jeweilige Stelle, für die Sie sich interessieren, zugeschnitten ist. Stellen Sie sicher, dass die Fähigkeiten und Erfahrungen, die Sie hervorheben, für die Stellenausschreibung relevant sind.

Fügen Sie Ihre Unterlagen in ein PDF zusammen: Wenn Sie Ihre Bewerbung per E-Mail einreichen, ist es eine gute Idee, Ihren Lebenslauf, Ihr Anschreiben und alle anderen relevanten Dokumente in einer PDF-Datei zusammenzufassen. Dies erleichtert dem Personalverantwortlichen oder dem Personalverantwortlichen die Überprüfung Ihrer Bewerbung. Hier können Sie Ihre PDFs zusammenfügen.

Heben Sie relevante Erfahrungen hervor: Weisen Sie beim Verfassen Ihres Anschreibens und Lebenslaufs auf Erfahrungen hin, die mit der Stelle, für die Sie sich bewerben, in Zusammenhang stehen. Präsentieren Sie Auszeichnungen, Zertifizierungen oder besondere Fähigkeiten, die Sie von anderen Bewerbern abheben.

Lesen Sie sorgfältig Korrektur: Bevor Sie einen Teil Ihrer Bewerbung abschicken, sollten Sie sie sorgfältig auf Tipp- und Grammatikfehler überprüfen. Dies zeigt dem Arbeitgeber, dass Sie stolz auf Ihre Arbeit sind und auf Details achten.

Wählen Sie eine professionelle E-Mail Adresse: Stellen Sie sicher, dass Sie eine professionelle E-Mail-Adresse für Ihre Bewerbung verwenden. Ihr Name oder Ihre Initialen sind Spitznamen oder Nummern vorzuziehen.

Fügen Sie alle erforderlichen Unterlagen bei: Lesen Sie die Stellenausschreibung gründlich durch und prüfen Sie, ob es zusätzliche Unterlagen gibt, die Sie Ihren Bewerbungsunterlagen beifügen müssen, z. B. Referenzen oder Arbeitsproben. Vergewissern Sie sich, dass diese Unterlagen enthalten und aktuell sind, bevor Sie Ihre Bewerbung einreichen.

Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig: Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen befolgen, wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben. Dies zeigt dem Arbeitgeber, dass Sie Anweisungen befolgen und auf Details achten können.

Üben Sie: Nehmen Sie sich vor einem Vorstellungsgespräch etwas Zeit, um die Beantwortung gängiger Fragen zu üben, die Ihnen gestellt werden könnten. So können Sie sich besser vorbereiten und fühlen sich während des Gesprächs sicherer.

Stellen Sie Fragen: Sie sollten bei einem Vorstellungsgespräch immer einige für die Stelle und das Unternehmen relevante Fragen parat haben. Das zeigt, dass Sie sich gut informiert haben und die Stelle ernst nehmen.

Dankesschreiben: Vergessen Sie nicht, nach einem Vorstellungsgespräch ein Dankesschreiben an den Gesprächspartner zu senden. Damit zeigen Sie Ihre Wertschätzung für die Zeit, die sich der Gesprächspartner genommen hat, und verdeutlichen Ihre Begeisterung für die Stelle.

Wenn Sie diese Tipps befolgen, sind Sie auf dem besten Weg, eine erfolgreiche Bewerbung zu verfassen. Viel Glück!