Luisenstraße am 27. November von 17 bis 20 Uhr gesperrt

Wie zuletzt im Januar vor der Bundestagswahl hält die AfD am Donnerstag, 27. November, erneut eine politische Veranstaltung im Neuwieder Heimathaus ab. Aus diesem Anlass ruft das „Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz“ – unterstützt von einem breiten Spektrum an politischen Parteien, sozialen Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen – ab 18.30 Uhr zu einer Gegenkundgebung unter dem Motto „Demo für Demokratie und Vielfalt“ vor der Veranstaltungshalle in der Luisenstraße auf. Infolgedessen wird es zeitweilig zu einer Sperrung der Luisenstraße in Höhe des Heimathauses – zwischen den Einmündungen der Luisenparkplätze und der Einmündung in die Hermannstraße/Im Weidchen – kommen. Ab 17 Uhr wird die Luisenstraße beidseitig mit Schranken gesperrt, die Parkplätze an der Luisenstraße (inklusive dem Heimathaus-Parkplatz) bleiben aus Richtung Langendorfer Straße kommend aber erreichbar. Die Demonstration ist für den Zeitraum zwischen 18.30 und 19 Uhr angesetzt – nach Versammlungsende wird die Straße gegen 20 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet. Während der Vollsperrung kann die Bushaltestelle in der Luisenstraße nicht angefahren werden. Der Gehweg auf der dem Heimathaus gegenüberliegenden Seite bleibt für Fußgänger durchgängig passierbar.