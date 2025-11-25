Um Führerscheine zu vereinheitlichen und Fälschungen zu erschweren, werden alte Führerscheine nach und nach gegen neue ausgetauscht. Nun sind die Ausstellungsjahre 1999 bis 2001 an der Reihe. Die betroffenen Führerscheine müssen bis zum 19. Januar 2026 getauscht werden. Frühere Jahrgänge sollten ihren Führerschein bereits getauscht haben, können dies aber ohne Mehraufwand nachholen. Wer vor 1953 geboren ist, hat noch bis Anfang 2033 Zeit, den Führerschein erneuern zu lassen.

Der Führerscheinumtausch kann ganz einfach online über www.koblenz.de erfolgen.

Daneben besteht selbstverständlich weiterhin die Möglichkeit, nach entsprechender Online-Terminvereinbarung, den Umtausch persönlich bei der Führerscheinstelle zu beantragen.