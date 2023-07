Hartkorn Gewürzmühle unterstützt Spiel- und Lernstube „Im Kreutzchen“ mit 6.000 Euro

Große Freude in der Spiel- und Lernstube „Im Kreutzchen“. Kinder und Erzieherteam nahmen strahlend einen Spendenscheck der Hartkorn Gewürzmühle in Höhe von 6.000 Euro entgegen. Das Unternehmen aus Mülheim-Kärlich unterstützt die Caritas-Kita mit seiner Fachhandelsmarke BioLotta – Gewürze bereits seit einigen Jahren im Rahmen der „KidsSupport-Aktion“. Gemeinsam mit der spendenfinanzierten Kinderhilfsorganisation „Children for a better World e. V.“, kurz Children, werden bundesweit 70 Partnereinrichtungen gefördert.

Ziel ist gesunde und kindgerechte Ernährung

Dank der Förderung kommen in der Kita alle Kinder in den Genuss einer gesunden Verpflegung, unabhängig davon, ob ihre Eltern die Eigenbeiträge entrichten können. Das Küchenteam um Köchin Sylvia Mundel legt bei den täglichen Mahlzeiten und Zwischensnacks großen Wert auf Abwechslung, Nachhaltigkeit und regionale Produkte. „Gesunde Ernährung ist über die Mahlzeiten hinaus wichtiger Teil unserer pädagogischen Begleitung“, berichtet Sabine Lakotta, Leiterin der Einrichtung des Caritasverbandes Koblenz, in der zurzeit 90 Kinder im Alter von zwei bis dreizehn Jahren betreut werden. „Wir sind stolz darauf, dass wir als eine der wenigen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz Teil des Children-Förderprogramms sind.“

Neben den regelmäßigen, gemeinsamen Mahlzeiten werden in der Spiel- und Lernstube auch Projekttage durchgeführt, an denen die Kinder viel über gesunde Ernährung lernen. Das kann ein lehrreicher Besuch auf einem Bauernhof sein oder ein Einkaufstraining in einem Supermarkt. Darüber hinaus beteiligen sich die Kinder aktiv an der Zubereitung eines gesunden Frühstücks oder Nachmittagssnacks.

„Wir danken der Hartkorn Gewürzmühle für die nachhaltige und langfristige Unterstützung“, strahlte Caritas-Mitarbeiterin Sabine Lakotta. „Neben der finanziellen Förderung gehören die Gewürze made in Mülheim-Kärlich natürlich zu jedem Mittagessen dazu.“

