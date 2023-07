Regencapes und Ausweichmöglichkeiten bei den Freilichtspielen Mittelrhein

Lahnstein. Die Freilichtspiele Mittelrhein sind in vollem Gange: Von Freitag bis Sonntag kann man im historischen Ambiente vor der Johanniskirche die moderne Fassung von Shakespeares „Sommernachtstraum“ sehen – auch bei weniger freundlichem Wetter.

Denn sollte es wegen eines kurzen Regengusses zu Unterbrechungen oder einem verspäteten Beginn kommen, kann man in der Aula des Johannes-Gymnasiums Schutz suchen, die grundsätzlich als Ausweichort und alternative Spielstätte dient.

Allerdings wird tagesaktuell entschieden, ob die Aula tatsächlich zum Spielen genutzt werden kann, da hohe Temperaturen dort sowohl für die Darsteller als auch für die Zuschauer unzumutbar sind. Die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten stehen stets im Vordergrund.

Prinzipiell wird immer versucht, draußen zu spielen. Sofern eine zeitnahe Besserung des Wetters absehbar ist, wird also nach einer Unterbrechung weiter auf der Bühne vor der Johanniskirche gespielt. Für leichten Regen werden zudem Regencapes bereitgestellt.

Sollte aufgrund von Unwetter oder starkem Regen eine Veranstaltung tatsächlich nicht im Freien stattfinden können, haben die Besucher die Möglichkeit, ihre Tickets gegen einen alternativen Termin umzutauschen – je nach Platzkapazität der einzelnen Vorstellungen.

Für den Fall, dass am Wochenende vom 21. bis 23. Juli Vorstellungen wegen Unwetter nicht im Freien und wegen der dortigen Temperaturen auch nicht in der Aula stattfinden können, wird am 27. Juli ein extra Ausweichtermin angeboten.

Unabhängig davon gilt, dass die Leistung auch dann als erbracht gilt, wenn eine bereits laufende Open-Air-Veranstaltung aufgrund extremer Wetterbedingungen nach mehr als 40 Spielminuten abgebrochen werden muss. Es besteht dann generell kein Anspruch auf Erstattung des Eintrittspreises sowie aller Nebenkosten wie Ticketgebühren oder Vorverkaufsgebühren.

Bildunterzeilen: Gegen leichten Regen bieten die Capes Schutz, ansonsten gibt es verschiedene Ausweichmöglichkeiten bei den Freilichtspielen. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)