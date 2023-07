Im Verein setzen sich über 230 Menschen ohne Bezahlung zum Sammeln und Ausgeben von Lebensmitteln ein

Koblenz – 18.7.23. Die VR Bank RheinAhrEifel eG spendete Anfang Juli insgesamt 3.000 Euro an die Tafel in Koblenz. Im Namen der VR Bank RheinAhrEifel eG besuchte Michael Nisius, Bereichsleiter Vertriebsmanagement, den Verteilungsstandort Metternich der Tafel, um den Spendenscheck persönlich zu überreichen. „Man macht sich keine Vorstellung, welche immense Anzahl an Paletten mit Nahrungsmitteln und Getränken wöchentlich von der Tafel gesammelt und verteilt werden“, zeigte sich Nisius von der Logistik vor Ort beeindruckt, „es ist zudem auch überwältigend zu hören, dass über 230 Helferinnen und Helfer einen großen Teil ihrer Freizeit investieren, um sich ehrenamtlich für Menschen in Not zu engagieren. Mit der finanziellen Unterstützung leisten wir gern unseren Beitrag zu dieser gesellschaftlichen Verantwortung in der Region.“

Die Tafel Koblenz, im Jahr 2000 als e.V. gegründet, besteht neben den vielen ehrenamtlichen Helfern aus 35 festen Mitgliedern und einem fünfköpfigen Vorstand. Der Verein versorgt aktuell 1.100 Bedarfsgemeinschaften, das bedeuetet rund 5.000 Menschen, in der Region um Koblenz mit Lebensmitteln. Jedes Jahr rettet die Tafel dabei über 1.500 Tonnen an Nahrungsmittel vor der Vernichtung und leistet somit auch einen wichtigen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung und die damit einhergehende Belastung des Klimas. Mit ihrer neuen Initiative „Versteckte Engel“ widmen sie sich darüber hinaus den kleinsten Armutsbertroffenen, den Kindern.

„Sie glauben gar nicht, wie viele Kinder das auch in Deutschland betrifft“, sagt Dieter Weiler, Schatzmeister der Tafel. „Es mangelt oft an den elementarsten Dingen wie etwa dem Pausenbrot, der Kleidung oder den Hygieneartikeln.

„Die Betreuungspersonen in Kitas, Schulen und in der Sozialarbeit können sich mit konkreten Anliegen an uns wenden und wir übernehmen dann die Anschaffungskosten“ ergänzt Peter Bäsch, 1. Vorsitzender der Tafel Koblenz. Mit unermüdlichem Einsatz von rund 80.000 Ehrenamtsstunden jährlich nehmen sich die Mitarbeiter der Tafel den Problemen an, für die die Politik bislang noch nach Lösungen sucht.

Von l. n. r. Dieter Weiler (Schatzmeister der Tafel Koblenz), Michael Nisius (Bereichsleiter Vertriebsmanagement der VR Bank RheinAhrEifel eG), Peter Bäsch (1. Vorsitzender der Tafel Koblenz).