Am Freitag, den 1.9., und Samstag, den 2.9.2023, wird der Glockenbergtunnel am Abend und in der Nacht jeweils von 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr gesperrt. Während der Sperrzeiten gelten folgende Umleitungen:

Umleitung der Linien 6, 8, 9, 10 und N6:

Stadtauswärts: Von der Pfaffendorfer Brücke kommend auf die B42 in Richtung Lahnstein, Wenden auf der Brücke Höhe Balthasar-Neumann-Straße, zurück Richtung Ehrenbreitstein bis zur Haltestelle „Kapuzinerplatz“. Ab hier regulärer Linienweg.

Richtung Koblenz Zentrum: regulärer Linienweg

Umleitung Linie 5 und N5:

Richtung Koblenz Zentrum: Vom Asterstein kommend über die B42 nach Ehrenbreitstein, Wenden im Bereich Bahnhof, zurück über die Pfaffendorfer Brücke bis zur Haltestelle „Rhein-Mosel-Halle“. Ab hier regulärer Linienweg.

Richtung Asterstein: regulärer Linienweg

Wichtiger Hinweis: Es werden alle Haltestellen angefahren