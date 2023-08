In den Monaten April, Mai und Juni verwandelte sich die Küchenabteilung bei IKEA Koblenz in einen Ort des kulinarischen Austauschs und sozialen Engagements. In einer Kooperation mit dem lokalen Kochbuchautor Stefan Rhein wurden im Rahmen von sechs gemeinsamen Kochkursen mit IKEA Family Mitgliedern nicht nur die Freuden der Küche zelebriert, sondern auch Gutes für die Gemeinschaft getan, da das Honorar zu 100% an das Kinderheim in Arenberg ging.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlernten in den Kursen nicht nur neue gesunde Gerichte kennen, sondern hatten auch die Gelegenheit, direkt mit einem lokalen Küchenexperten zusammenzuarbeiten.

Stefan Rhein ist ein angesehener Kochbuchautor und Ernährungsberater für das Thema „gesunde Ernährung“ aus der Region, den das Team von IKEA Koblenz über die Kooperationen mit dem Verein Nestwärme ev. kennengelernt hat. Er leitete die Kochkurse, die innerhalb von drei Tagen bei IKEA Koblenz stattfanden. Durch die Kooperation konnte die kulinarische Expertise von Stefan Rhein mit der Leidenschaft unserer IKEA Family Mitglieder für Themen wie Kochen und Genuss verbunden werden.

Als Teil der Kooperationsvereinbarung mit Stefan Rhein wurde ein Honorar von 2.500 Euro vereinbart. Dieses Honorar floss zu 100 Prozent an das Kinderheim in Arenberg, das vom Seraphischen Liebeswerk geleitet wird. Vor zwei Wochen besuchten Vertreter*innen von IKEA Koblenz gemeinsam mit Stefan Rhein das Kinderheim, erhielten eine umfassende Führung und tauschten sich intensiv mit den engagierten Mitarbeiter*innen über ihre wertvolle Arbeit für die Kinder aus.

“Wir sind zutiefst beeindruckt von der hingebungsvollen Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seraphischen Liebeswerks im Kinderheim Arenberg”, betonte Janet Wittmaack, Market Managerin bei IKEA Koblenz. “Diese Erfahrung hat uns darin bestärkt, dass unser soziales Engagement und unsere Partnerschaften mit lokalen Persönlichkeiten wie Stefan Rhein eine bedeutende Wirkung in unserer Gemeinschaft haben können.”

Die Kooperation mit Stefan Rhein war ein großer Erfolg und hat gezeigt, wie die Verbindung von kulinarischer Expertise und sozialem Engagement positive Veränderungen bewirken kann. IKEA Koblenz ist stolz darauf, seine IKEA Family Mitglieder in solche Projekte einzubeziehen und plant auch zukünftig weitere Projekte mit Stefan Rhein.

