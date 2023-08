Infoabend für angehende Hobbywinzer bei der vhs Neuwied

Der einzigartige Kurs „Winzer für ein Jahr“ an der Volkshochschule Neuwied (vhs) ist immer schnell ausgebucht. Eine Saison lang dürfen Laien sich als Hobbywinzer ausprobieren. Sie schneiden Reben, lesen Trauben und verarbeiten den Most zu ihrem eigenen Wein. Unter fachkundiger Anleitung lernen Interessierte auf dem Leutesdorfer Weingut Sturm das Handwerk der Winzer. Die Vorbereitungen für die zwölfte Ausgabe des Kurses laufen bereits. Da nur 12 bis 15 Plätze zu vergeben sind, empfiehlt sich eine Vormerkung zum Kurs. Beim Infoabend am Donnerstag, 16. November, beantwortet Winzer Martin Sturm ab 18 Uhr im Amalie-Raiffeisen-Saal der vhs Neuwied, Heddesdorfer Straße 33, alle Fragen zu seinem vhs-Angebot. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802-5510. Auf diesem Weg sind auch Vormerkungen für die Teilnahme am Kurs bereits jetzt möglich.

Das erste Treffen der Kursteilnehmenden zum gemeinsamen Kennenlernen, Rebschnitt und Biegen der Fruchtruten ist voraussichtlich am Samstag, 16. März 2024, von 9 bis 13 Uhr. Die weiteren Termine im Weingut Sturm in Leutesdorf beginnen donnerstags in der Regel um 17 Uhr oder 18.45 Uhr. In der Teilnahmegebühr von 285 Euro sind die Unkosten für den selbstproduzierten Wein bereits enthalten, sodass die Teilnehmenden das Werk ihrer Hände Arbeit am Ende mit nach Hause nehmen dürfen.