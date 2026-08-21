Musikschule Neuwied startet neuen Kurs „Wir machen Musiktheater“ für 9- bis 14-Jährige

Singen, spielen, tanzen und gemeinsam auf der Bühne stehen: Die Musikschule der Stadt Neuwied erweitert ihr Angebot um den neuen Kurs „Wir machen Musiktheater“. Angesprochen sind Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren, die Lust haben, ein Jahr lang gemeinsam in die Welt des Musiktheaters einzutauchen.

Unter der Leitung von Dozentin Sandra Schlosser werden die Teilnehmer kleinere Theaterstücke mit Musik, Singspiele und vielleicht sogar ein eigenes Mini-Musical einstudieren. Dabei stehen Gesang, szenisches Spiel und Tanz auf dem Programm. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – entscheidend sind Freude an Musik, Bewegung und Schauspiel. Der Unterricht findet immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr in der Musikschule der Stadt Neuwied statt.

Wer das Angebot zunächst kennenlernen und mehr darüber erfahren möchte, ist am Donnerstag, 3. September, um 17 Uhr zu einem unverbindlichen Informationstreffen in Raum 317 der Musikschule eingeladen. Dort können Kinder und Eltern Sandra Schlosser kennenlernen und offene Fragen zum neuen Kurs klären.

Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Anmeldung bereits jetzt möglich unter https://www.musikschule-neuwied.de/formelles/anmeldung-projekt.

Weitere Informationen gibt die Musikschule unter Telefon 02631 802-5533.