Es hieß wieder „Leinen los“ für das Sozialamt der Stadt Koblenz. Mit dem Schiff „Stadt Vallendar“ der Personenschifffahrtsgesellscha ft Gilles starteten rund 400 Seniorinnen und Senioren ihre kleine Reise. Nach der Begrüßung aller Gäste durch Oberbürgermeister David Langner führte die Seniorenschifffahrt über die Rheinschleife bei Kamp-Bornhofen bis nach Boppard. Auf dem Weg dorthin konnten die Seniorinnen und Senioren sich mit leckerem Kartoffelsalat stärken.

In Boppard angekommen bot sich bei schönstem Sonnenwetter die Möglichkeit, das Städtchen zu besuchen und in der ein oder anderen Eisdiele einzukehren. Die musikalische Begleitung übernahm in diesem Jahr wieder der Männergesangverein aus Sankt Sebastian mit einem 15-köpfigen Ensemble. Mit mehreren wunderbar abgestimmten Medleys aus bekannten Liedern rund um Rhein, Wein und Schifffahrten sorgten sie die gesamte Fahrt über für Schwung und gute Laune!

Ein besonderer Dank gilt zudem den zwei ehrenamtlichen Rettungssanitätern und dem Arzt des Deutschen Roten Kreuzes, die sich bestens um die medizinische Versorgung an Bord gekümmert haben.

Nach einem rundum gelungenen Tag verabschiedeten sich die Gäste, der Chor und die Mitarbeitenden der Verwaltung mit großer Vorfreude auf das nächste Wiedersehen. Die kommende Seniorenveranstaltung des Sozialamtes steht nämlich schon fest: Der beliebte Liedernachmittag für Jung und Alt findet in diesem Jahr am 8.September in der Rhein-Mosel-Halle von 15 bis 18 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle statt. Eintrittskarten sind bei der Tourist-Information im Forum Confluentes erhältlich. Die Tourist-Information hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet vier Euro pro Person; für Inhaberinnen und Inhaber des KoblenzPass drei Euro.

Bildunterzeile:

Der Männergesangverein St. Sebastian um Ortsbürgermeister Marco Seidl (3. von rechts) sorgte für die musikalische Unterhaltung bei der Seniorenschifffahrt des Sozialamtes der Stadt Koblenz, was auch den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (5. von rechts) sichtlich freute. Foto: Saskia Hartwig/Stadt Koblenz